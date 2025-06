Lời tòa soạn: Thời gian qua, việc nhiều "trùm giang hồ" bị bắt giữ đã cho thấy nỗ lực không ngừng của lực lượng công an trong cuộc chiến chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức. Việc bắt giữ những kẻ cầm đầu này không chỉ làm suy yếu các băng nhóm, ngăn chặn hoạt động phi pháp mà còn góp phần mang lại bình yên cho xã hội. VietNamNet lật lại hồ sơ các ông trùm khét tiếng để nhìn lại hành trình lực lượng chức năng bền bỉ đấu tranh với các băng nhóm tội phạm.

Từ nam sinh nghèo học giỏi nhưng bất hảo...

Ở Thanh Hóa có nhiều giang hồ “cộm cán”, trong đó có Tuấn “thần đèn” mới bị Bộ Công an bắt giữ. Thế nhưng, cách đây 35 năm, cái tên Hiền “đầu bạc” vẫn khiến nhiều người ám ảnh mỗi khi nhắc đến.

Hiền “đầu bạc” tên thật là Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1965), trú xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Hiền sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo. Ngay từ khi còn niên thiếu, hắn đã có tố chất thông minh hơn các bạn cùng trang lứa.

Trong suốt những năm học từ lớp 1 đến lớp 12, Hiền luôn là học sinh đứng tốp đầu của trường về kết quả học tập. Không chỉ học giỏi, hắn còn là học sinh “bất hảo” nhất trường, bởi Hiền luôn có lối chơi “khác người”, thường xuyên tụ tập, đánh nhau cả trên lớp và sau mỗi giờ tan học.

Trùm giang hồ Hiền "đầu bạc" và các đồng phạm (ảnh tư liệu)

Vốn học giỏi, sau khi học xong cấp 3, Hiền thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Với mong muốn kiếm tiền ở chốn thị thành, cứ sau giờ học hắn lại lang thang ra quán cà phê và các tụ điểm ăn chơi để “học” cách kiếm tiền, thường xuyên xảy ra va chạm với một số dân “anh chị”.

Hiền sẵn sàng đáp trả khi bị đụng độ với các băng nhóm, khiến những người có máu mặt ngày ấy cũng phải chùn bước trước hắn. Trên đầu hắn có một chỏm tóc bạc, nên từ đó, hắn được gọi là Hiền “đầu bạc”.

Đỉnh điểm trong những lần “đụng độ” là hắn đã đánh nhau với một số tên có “số má” ngay trước cổng trường, sau vụ đó, hắn bị đuổi học.

Với bản chất côn đồ, khi bị đuổi học, Hiền về quê đã lập tức “chiêu mộ” đàn em, tổ chức các phi vụ trộm cướp để tiêu xài. Chỉ sau một năm, băng nhóm của Hiền “đầu bạc” đã khét tiếng khắp vùng. Khi chúng đang thực hiện một phi vụ ở huyện Hà Trung thì bị công an bắt giữ. Hiền bị kết án 8 năm tù.

Hang đào vàng trái phép tại bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước được lực lượng chức năng phát hiện vào tháng 9/2023. Ảnh: CTV

...đến tướng cướp khét tiếng

Mới thi hành án được một năm, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Hiền đã trốn thoát khỏi trại giam. Thời điểm đó, hang Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đang là “thủ phủ” của hoạt động khai thác vàng trái phép. Nơi đây có địa hình hiểm trở, dễ phòng thủ, khó tấn công, nên Hiền đã chọn làm “căn cứ địa” sau khi trốn khỏi trại giam.

Vừa lên hang Kịt, Hiền “đầu bạc” lập tức chiêu mộ các đàn em, thành lập băng đảng. Chúng hoạt động bằng cách ép buộc các phu đào vàng nhỏ lẻ làm việc cho mình. Đồng thời, hắn cũng đe dọa, tìm cách thôn tính những khu vực có trữ lượng vàng lớn.

Trước mỗi vụ đánh chiếm bãi vàng lớn, Hiền “đầu bạc” thường lên kế hoạch tỉ mỉ, sau đó dùng súng và các loại vũ khí nóng đi càn quét để cướp bóc tài sản. Thời điểm này, các phu vàng nghe tiếng của Hiền “đầu bạc” đều khiếp sợ. Hắn cũng được gọi với cái tên là “tướng cướp”.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lều lán của các đối tượng đào trộm vàng năm 2023. Ảnh: CTV

Không chỉ ở các bãi vàng, đội quân của Hiền “đầu bạc” đi đến đâu là người dân địa phương đều khiếp sợ. Chúng hung hăng và có thể xuống tay với bất cứ ai nếu không vừa ý hắn.

Trước diễn biến phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn xã Lũng Cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá băng nhóm do Hiền “đầu bạc” cầm đầu.

Để triệt xóa được băng nhóm trên, nhiều trinh sát phải vào vai phu vàng để tìm cách trà trộn vào khu vực núi Kịt nắm tình hình, vẽ sơ đồ lán trại, do thám lượng vũ khí của nhóm cướp.

Khi tất cả đã sẵn sàng, ngày 10/9/1990, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tây và Hòa Bình chia thành nhiều mũi tấn công, tiến vào hang Kịt.

Với tinh thần quyết tâm cao độ, sau 4 ngày truy quét, đến ngày 14/9, Hiền “đầu bạc” cùng 23 đệ tử thân cận của hắn lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ, thu giữ nhiều vũ khí nóng.

Ngày 1/11/1991, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Mạnh Hiền.