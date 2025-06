Lời tòa soạn: Thời gian qua, việc nhiều "trùm giang hồ" bị bắt giữ đã cho thấy nỗ lực không ngừng của lực lượng công an trong cuộc chiến chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức. Việc bắt giữ những kẻ cầm đầu này không chỉ làm suy yếu các băng nhóm, ngăn chặn hoạt động phi pháp mà còn góp phần mang lại bình yên cho xã hội. VietNamNet lật lại hồ sơ các ông trùm khét tiếng để nhìn lại hành trình lực lượng chức năng bền bỉ đấu tranh với các băng nhóm tội phạm.

Giang hồ Đường “Nhuệ” - từ sân chơi đấu giá đất đến “độc quyền người chết”

Từng xuất hiện như một cặp đôi doanh nhân thành đạt, vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Nguyễn Thị Dương gây dựng hình ảnh đẹp qua các hoạt động từ thiện, đồng hành với nghệ sĩ, khoác lên mình chiếc áo “người làm kinh tế vì cộng đồng”. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ lấp lánh đó là chuỗi hành vi tội phạm có tổ chức, khiến dư luận rúng động.

Tháng 4/2020, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Đường "Nhuệ" về tội "Cố ý gây thương tích". Việc khám xét trụ sở Công ty Bất động sản Đường Dương, đồng thời là nhà riêng của họ đã hé lộ một đường dây hoạt động phi pháp: cho vay nặng lãi, ăn chặn tiền hỏa táng, cưỡng đoạt tài sản.

Chân dung vợ chồng đối tượng Dương Đường. Ảnh: Gia đình và Xã hội.

Trước khi sa lưới, cặp đôi này nổi tiếng trong giới bất động sản và tín dụng đen tại Thái Bình. Đường "Nhuệ" thường xuyên trúng đấu giá đất tại các dự án đắc địa như khu nhà máy bia cũ hay đất sau Bệnh viện Lâm Hoa. Trong các phiên đấu giá, người dân phản ánh việc Đường cho đàn em đi theo, đe dọa, ép người tham gia phải rút hồ sơ hoặc bỏ giá thấp, từ đó thâu tóm đất với giá hời rồi bán lại kiếm lời.

Chỉ trong một phiên đấu giá tháng 3/2020, trong số hơn 700 hồ sơ đấu 46 lô đất tại huyện Kiến Xương, riêng gia đình Đường "Nhuệ" đã trúng đấu giá hơn 30 lô.

Cặp đôi này phủ sóng mạng xã hội bằng hình ảnh làm từ thiện, giúp người nghèo và tạo dựng mối quan hệ với các "giang hồ mạng" như Dũng "Trọc", Phú Lê. Đường "Nhuệ" từng góp mặt trong nhiều clip giang hồ, hóa thân thành nhân vật xã hội đen, cố vấn võ thuật như một cách khoe quyền lực ngầm.

Nhưng ít ai biết, thứ quyền lực khiến người dân khiếp đảm nhất lại đến từ một lĩnh vực… không ai nghĩ đến: tang lễ.

Nắm trong tay Công ty TNHH Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương đứng tên, Đường dần thâu tóm gần như toàn bộ dịch vụ tang lễ tại TP Thái Bình và các huyện lân cận.

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Thái Bình, cuối năm 2017, Nguyễn Xuân Đường bắt đầu nhúng tay vào lĩnh vực dịch vụ tang lễ sau một lần được bạn rủ đi gặp ông Trần Đình Giao, chủ đài hoá thân Thanh Bình (Nam Định).

Lợi dụng mối quan hệ này, Đường chen chân vào Công ty Thành Phát, đơn vị độc quyền tiếp nhận ca hỏa táng ở Thái Bình. Từ chỗ chỉ mới biết đến dịch vụ này, Đường nhanh chóng nảy sinh ý đồ chiếm thế độc quyền bằng cách dựng lên một "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" do chính mình tự phong làm chủ tịch.

Dưới danh nghĩa Công ty Đường Dương, vợ chồng Đường “Nhuệ” áp đặt quy chế thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng, buộc hàng chục cơ sở tang lễ trong tỉnh phải tham gia “hiệp hội” và đóng tiền định kỳ. Những ai không tuân theo sẽ bị đe doạ, cắt địa bàn, thậm chí cho đàn em chặn xe tang.

Lực lượng công an địa phương từng gặp khó khi các nạn nhân không dám đứng ra tố cáo, thậm chí còn… xin rút đơn sau khi bị “thăm hỏi”. Phải đến tháng 4/2020, Bộ Công an phối hợp cùng Công an Thái Bình mở rộng điều tra, lật lại toàn bộ hồ sơ thì những bí mật đen tối của “ông trùm tang lễ” mới dần lộ ra ánh sáng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Hoài Anh

Kết quả điều tra cho thấy, Đường và đàn em sử dụng các thủ đoạn tinh vi để uy hiếp tinh thần, thao túng hệ thống tang lễ toàn tỉnh. Hơn 25 cơ sở bị ép phải trích tiền từ doanh thu để nộp, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Vĩnh Hằng bị chiếm đoạt 645 triệu đồng, Đức Linh mất 392 triệu, các đơn vị còn lại bị ép nộp từ 12-107 triệu đồng.

Dù không có hành vi bạo lực cụ thể, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Xuân Đường đã cấu kết với nhiều đàn em, dùng thủ đoạn đe doạ, thao túng để chiếm đoạt tài sản, tạo ra một thế lực ngầm chi phối toàn bộ dịch vụ tang lễ ở Thái Bình suốt hơn 2 năm trời.

Tháng 11/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 15 năm tù cho nhiều tội danh, trong đó có “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Trong phiên tòa phúc thẩm sáng 24/5/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án, nâng tổng số năm thụ án của Nguyễn Xuân Đường lên 22 năm tù giam.

Minh "Sâm"- Trùm giang hồ nổi tiếng đất Kinh Bắc

Trong giới buôn gỗ đất Kinh Bắc, cái tên Minh “Sâm” (Nguyễn Ngọc Minh) từng được nhắc đến với sự nể trọng bởi danh tiếng là một doanh nhân thành đạt, Giám đốc Công ty TNHH Đại An, sở hữu nhiều ô tô sang, đất vàng và cả những bằng khen từ UBND tỉnh Bắc Ninh.

Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một quá khứ đẫm máu, một kẻ từng lĩnh án 19 năm tù vì tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bước ra từ quá khứ tội phạm, Minh “Sâm” khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân, lập công ty buôn gỗ, đầu tư bất động sản và mở rộng tầm ảnh hưởng bằng các dự án chợ Phù Khê Thượng, Phù Khê Đông. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Bên trong, Minh dựng lên hệ thống thu phế trắng trợn, tổ chức bảo kê theo kiểu “xã hội đen” khiến cả vùng Từ Sơn rơi vào nỗi sợ hãi kéo dài.

Minh "Sâm" tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.Nhung.

Minh cho người lập trạm kiểm soát tại các điểm giao thương then chốt. Mỗi xe gỗ vào chợ phải nộp từ 1-3 triệu đồng/lượt; xe không chở hàng cũng không được vào nếu không “lót tay” 50.000 đồng. Ai không tuân theo, lập tức bị chặn xe, gây khó dễ. Với những tiểu thương nhỏ lẻ, sự hiện diện của Minh và đàn em như một cái "bóng đè", buộc họ phải im lặng để tồn tại. Những chiếc xe tải, lô hàng, cả khu chợ, tất cả đều bị "quy định ngầm" của Minh chi phối.

Minh còn giao quyền thu phế và điều hành các khu chợ cho con gái, con rể và tay chân thân tín như Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “Sóc”). Lợi dụng sự buông lỏng quản lý, Minh biến một phần đất dự án làm chợ thành kho bãi buôn gỗ quy mô lớn, ép các phương tiện phải dỡ hàng tại chợ để thu thêm phí bốc xếp. Mạng lưới này vận hành trơn tru, lũng đoạn suốt nhiều năm mà không gặp cản trở.

Đến tháng 8/2014, sự thật bắt đầu phơi bày. Một nhân viên của Công ty Đại An bị bắt quả tang khi cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng từ một tiểu thương tại chợ Phù Khê Đông. Từ manh mối này, Bộ Công an phối hợp với Công an Bắc Ninh đồng loạt khám xét 5 địa điểm.

Công an đã khám xét hơn 7 tiếng, thu trong nhà Minh "sâm" và tại trụ sở công ty của y, 1 súng ngắn K54, 1 khẩu K59, 2 súng Somblex, 2 súng bắn đạn hoa cải, lựu đạn. Đáng chú ý, vị "giang hồ trong vỏ bọc giám đốc" này còn sở hữu 7 ô tô hạng sang như: Maybach, Lexus, Mercedes, BMW... và 2 cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỷ đồng cùng nhiều tiền mặt, ngoại tệ...

Cơ quan điều tra xác định, Minh “Sâm” cùng 9 đồng phạm, trong đó có cả con gái và con rể đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản có tổ chức, có dấu hiệu lũng đoạn thị trường gỗ và gây bất ổn xã hội nghiêm trọng.

Cuối cùng, ngày 30/6/2017, tại phiên tòa phúc thẩm, Minh “Sâm” bị tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Một bản án chưa đủ sức nặng so với những gì y đã gây ra suốt thời gian dài thống lĩnh bằng bạo lực mềm, núp bóng quyền lực giả tạo của một doanh nhân “kiểu mẫu”.

Công ty Đại An, nơi Minh “Sâm” làm giám đốc, từng được coi là doanh nghiệp đầu tàu về buôn gỗ cao cấp ở miền Bắc, có mạng lưới vươn đến tận Lào, Campuchia, Trung Quốc; nhưng cuối cùng, đã bị bóc trần là một phần vỏ bọc tinh vi của trùm giang hồ đội lốt doanh nhân – một "Minh Sâm" không chỉ thống trị đường gỗ mà còn làm chủ nỗi sợ trong lòng người dân.

