Sử dụng AI tạo ảnh thân mật với người nổi tiếng là hành vi sai và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Là nghệ sĩ, Hiền Thục, Vũ Thảo My, Emma Nhất Khanh... càng phải cẩn trọng.

Tạo ảnh "khóa môi", ôm ấp người nổi tiếng

Ngày 27/11, ca sĩ Hiền Thục đăng story (tính năng chia sẻ nội dung chỉ hiển thị trong 24 giờ - PV) bức ảnh "khóa môi" một người đàn ông có diện mạo giống hệt ngôi sao HongKong (Trung Quốc) Lưu Đức Hoa. Chị còn chọn nhạc nền là ca khúc Băng vũ nổi tiếng của nam tài tử, ngoài ra không chú thích gì thêm. Bức ảnh được xác định tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Hành vi của Hiền Thục gây tranh cãi bởi bức ảnh không phải của hai người không có quan hệ tình cảm ngoài đời thật. Vì vậy, cử chỉ thân mật như ôm, hôn trong hình ảnh khán giả nhìn thấy được cho là nhạy cảm, phản cảm.

Hiền Thục cũng là một ca sĩ nổi tiếng, việc đăng ảnh hôn một nghệ sĩ khác không kèm chú thích có thể gây hiểu nhầm, thậm chí là tạo scandal hoặc đăng tin giả. Bởi nếu chỉ thoạt nhìn, một người dùng mạng bình thường không dễ phân biệt được ảnh thật và ảnh được tạo ra bằng AI khi trình độ tạo nội dung của hầu hết mô hình AI tạo sinh hiện tại đều ở mức cao, có thể tạo ảnh không khác gì chụp thật.

Story gây tranh cãi của ca sĩ Hiền Thục. Ảnh: Chụp màn hình

Trước Hiền Thục, ca sĩ Emma Nhất Khanh từng bị chỉ trích khi dùng AI tạo ảnh tình tứ cùng diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Hứa Quang Hán. Trong ảnh ghép, cô và mỹ nam sinh năm 1990 có cử chỉ thân mật như ôm eo, áp má, hôn má... Emma Nhất Khanh còn đăng hẳn câu lệnh hướng dẫn khán giả thực hiện trào lưu.

Emma Nhất Khanh bị fan Hứa Quang Hán phản ứng gay gắt, cho rằng cô quấy rối thần tượng, nhất là trước thềm sự kiện nam diễn viên sang Việt Nam quảng bá phim Năm của anh, ngày của em. Trước áp lực dư luận, Emma Nhất Khanh nói dùng AI tạo ảnh với mục đích đơn thuần là tạo niềm vui cho fan nữ, không nhằm trục lợi. Nữ ca sĩ cũng cho rằng cử chỉ tương tác giữa hai người trong ảnh ghép không nhạy cảm.

Một trường hợp khác là ca sĩ Vũ Thảo My - người từng dùng AI tạo hình mình và ca sĩ Jungkook (BTS) khoác tay tình cảm. Cô liên tục bình luận vui về bức ảnh như: "Cô dâu - chú rể", "Chúng tôi đẹp quá nên Threads tưởng AI". Khi nhận phản ứng trái chiều, Thảo My âm thầm xóa bài đăng.

Ảnh giả, hậu quả thật

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho rằng vấn đề không nằm ở AI hay bất kỳ công cụ, phương tiện nào mà ở giới hạn của việc tạo nội dung.

"Nếu bạn tạo ảnh đứng cạnh, khoác vai thần tượng hay một tình huống vui vẻ nào đó, tôi không nghĩ cần nhìn nhận vụ việc quá nghiêm trọng. Nhưng nếu đó là cử chi ôm, hôn, thậm chí những tương tác thân mật hơn, với một người thật mà họ chưa từng đồng ý thì đã xảy ra vấn đề liên quan đến một số quyền và cách bạn tôn trọng người khác", anh nói.

Chuyên gia cũng nhận định với người nổi tiếng, hình ảnh là một phần tài sản nghề nghiệp. Một bức ảnh ghép có thể khiến người xem tin là thật sẽ mang đến những hậu quả có thật. Nếu người có hành vi này là nghệ sĩ, người nổi tiếng, theo anh càng phải đánh giá nghiêm khắc hơn vì họ hiểu sức ảnh hưởng, tốc độ lan truyền của mạng xã hội và hiểu giá trị của hình ảnh. Lúc này, vấn đề không còn là đùa vui hay chuyện cá nhân nữa.

"Tôi lo ngại thực trạng chúng ta dần quen với việc có thể tạo ra bất cứ hình ảnh nào về một người thật mà không cần sự đồng ý của họ. Nếu chuyện này trở thành bình thường, ranh giới giữa sáng tạo, đùa vui và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác sẽ ngày càng mỏng manh", chuyên gia cho hay.

Nhiều nghệ sĩ hưởng ứng trào lưu này vì xem là "đùa vui" thuần túy. Ảnh: Chụp màn hình

Anh nói thêm: "Nếu nghệ sĩ muốn tạo ảnh AI với idol quốc tế, tôi nghĩ bức ảnh đó nên dừng ở những tình huống mà ngoài đời nếu có gặp nhau cũng không khiến người trong ảnh khó chịu. Và nếu đăng, nghệ sĩ cần nói rõ đó là ảnh được tạo bởi AI để tránh gây hiểu lầm. AI cho bạn quyền tạo ra hình ảnh nhưng không có nghĩa rằng bạn có quyền làm mọi thứ với hình ảnh của người khác. Công nghệ đi rất nhanh nhưng phải đi cùng ý thức về giới hạn".

Có thể bị xem xét hành vi quấy rối tình dục, bị khởi kiện

Luật sư Hoàng Hà - Đoàn Luật sư TPHCM nhận định hành vi sử dụng AI tạo hình ảnh ôm, hôn người nổi tiếng có thể xâm phạm quyền nhân thân, kể cả với mục đích giải trí, không vụ lợi. Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý trừ một số trường hợp ngoại lệ do luật quy định.

Việc nghệ sĩ công khai hình ảnh trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc họ cho phép người khác tùy ý chỉnh sửa, cắt ghép hoặc tạo dựng những tình huống thân mật không có thật. Ngoài quyền của cá nhân đối với hình ảnh, người bị ghép ảnh còn có thể bị xâm phạm quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Điều 34 Bộ luật này.

Hành vi ghép ảnh thân mật với người khác không mặc nhiên bị coi là hành vi quấy rối tình dục mà cần xem xét nội dung, tính chất và hoàn cảnh thực hiện.

Việc xác định vi phạm trong từng trường hợp cụ thể cần căn cứ vào sự đồng ý, nội dung hình ảnh, mục đích, cách thức sử dụng và pháp luật áp dụng đối với quan hệ có yếu tố nước ngoài.

Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 cũng quy định rõ trách nhiệm gắn nhãn đối với nội dung AI mô phỏng người thật của bên triển khai, có tính đến phạm vi áp dụng và điều khoản chuyển tiếp. Việc gắn nhãn AI không thay thế sự đồng ý của người có hình ảnh.

Với trường hợp đăng ảnh trên story, luật sư Hà lưu ý thêm trách nhiệm pháp lý có thể khác nhau tùy hình thức và phạm vi phát tán hình ảnh. Chẳng hạn, việc gửi qua tin nhắn riêng hoặc chia sẻ trong nhóm kín vẫn có thể bị xử lý nếu mang tính quấy rối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Đăng tải công khai có thể làm gia tăng mức độ vi phạm và trách nhiệm bồi thường nếu gây thiệt hại lớn hơn. Nếu sử dụng hình ảnh trái phép để quảng cáo, kiếm tiền, người thực hiện còn có thể bị xử lý theo pháp luật về quảng cáo.

"Dù đăng dưới dạng ảnh, video, livestream hay story, việc nội dung tự biến mất hoặc được chủ động xóa bỏ không đương nhiên loại trừ trách nhiệm pháp lý. Pháp luật xem xét bản chất, mục đích, quy mô và hậu quả của hành vi chứ không đơn thuần dựa vào định dạng đăng tải", anh nhận định.

Người có hành vi ghép ảnh thân mật với người nổi tiếng có thể phải chịu hậu quả pháp lý. Theo Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt từ 10-15 triệu đồng, bị buộc gỡ bỏ thông tin.

Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống theo Điều 155 và Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015, SĐ-BS 2017.

Với trường hợp người nổi tiếng có hành vi vi phạm, phạm vi lan truyền và thiệt hại có thể lớn hơn nhiều so với người dùng mạng bình thường. Các yếu tố như số lượt tiếp cận, chia sẻ, phạm vi lan truyền... đều có thể được xem xét để xác định thiệt hại thực tế của người bị xâm phạm, từ đó xác định trách nhiệm bồi thường của người có hành vi.

"Người nổi tiếng phải ý thức được khả năng tác động đến nhận thức và hành vi của công chúng, đặc biệt là người hâm mộ trẻ tuổi. Khi một hành vi thiếu chuẩn mực được nghệ sĩ biến thành trào lưu, nguy cơ xã hội xem nhẹ quyền nhân thân của người khác cũng gia tăng", luật sư cảnh báo.

Mi Lê