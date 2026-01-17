Nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực đất đai, TPHCM đang triển khai việc chỉnh trang 9 khu đất trống có vị trí đắc địa để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) có diện tích khoảng 14.400m², tiếp giáp 4 tuyến đường lớn gồm Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần.

Đây từng là địa điểm dự kiến xây dựng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng với tổng vốn đầu tư 1.850 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án liên tục bị trì hoãn, dẫn đến tình trạng khu đất bị rào kín, cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan.

Khu đất này dự kiến sẽ được "thay áo mới" với hàng loạt hạng mục như nâng cấp vỉa hè bốn mặt tiền, bố trí không gian thể dục thể thao, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và tăng cường thêm mảng xanh.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 16/1, bên trong khu đất, nhiều máy móc, xe cơ giới được huy động để dọn dẹp cây cối, chuẩn bị làm công viên, vườn hoa Tết.

Trong ảnh là khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) có diện tích hơn 6.200m2, trước đây được giao cho một đơn vị triển khai dự án thương mại nhưng đã bị thu hồi do sai phạm. Sau nhiều năm bị bỏ hoang, các công trình cũ xuống cấp trầm trọng.

Trên khu đất này, nhiều công nhân cùng máy móc, xe cơ giới cũng đang khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối.

Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) rộng 9.000m2, từng là nơi đặt Thương xá Tax - công trình mang tính biểu tượng với lịch sử hơn 130 năm.

Năm 2016, công trình được tháo dỡ để dành mặt bằng cho dự án tòa nhà 40 tầng, dự kiến khởi công năm 2017 và hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn nằm trên giấy do vướng mắc pháp lý.

Hai khu đất khác thuộc phường Sài Gòn tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng và 8-12 Lê Duẩn cũng được cải tạo làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Cách đó không xa, khu tứ giác Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (dự án tòa nhà SJC, phường Bến Thành) rộng gần 4.000m2 hiện bị rào kín, cỏ mọc um tùm, bỏ hoang nhiều năm.

Khu vực quanh các khu đất bỏ hoang thường được trưng dụng làm nơi tập kết rác thải, gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Anh Thành Nhân (ngụ phường Phú Nhuận) cho biết: "Khu vực trung tâm TPHCM thường có lượng khách quốc tế qua lại đông đúc. Việc biến đất trống thành công viên, vườn hoa xuân thay vì làm nơi tập kết rác vừa giúp làm đẹp thành phố, vừa gây ấn tượng cho du khách, người dân".

Ở phường Cầu Ông Lãnh, các khu đất tại số 87 Cống Quỳnh và số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo cũng được chuyển đổi thành công viên, vườn hoa tạm.

Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo bị bỏ hoang, rào chắn nhiều năm; bảng thông tin dự án ở đây bị vẽ bậy, bạc màu, bong tróc.

Các khu đất trên đều có vị trí thuận lợi, diện tích lớn nhưng đang trong tình trạng chờ triển khai dự án do vướng thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch hoặc thay đổi chủ đầu tư...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, các công viên, vườn hoa tạm sẽ được xây dựng theo hướng xã hội hóa. Khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, các dự án sẽ được triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.