Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa đề xuất tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống để xây dựng tạm công viên, vườn hoa phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Khu đất xây dựng nhà thi đấu Phan Đình Phùng hiện vẫn bỏ trống, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Nguyễn Huế

9 khu đất trống được đề xuất cải tạo thành không gian xanh nằm tại các phường trung tâm TPHCM như: Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh và Xuân Hòa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là chủ trương mới của TPHCM nhằm xóa bỏ diện mạo nhếch nhác tại các dự án chậm triển khai, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng và tránh lãng phí nguồn lực "đất vàng" của thành phố.

Các công viên, vườn hoa tạm thời sẽ được xây dựng theo hướng xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước. Công trình dự kiến hoàn thành vào Tết Bính Ngọ 2026, phục vụ người dân trong thời gian chờ các dự án hoàn tất hồ sơ pháp lý để triển khai xây dựng theo quy hoạch chung.

Danh sách 9 khu đất cụ thể được đề xuất bao gồm:

1. Khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).

2. Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

3. Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax).

4. Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.

5. Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

6. Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

7. Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

8. Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (tòa nhà SJC).

9. Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).