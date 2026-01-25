XEM VIDEO: Điểm đầu dự án tại xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk)

Sau 2 lần gia hạn vì chậm tiến độ, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột (đường tránh Đông Buôn Ma Thuột) đang được chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để bàn giao, đưa vào sử dụng.

Theo ông Nguyễn Tài Minh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn (Ban A) tỉnh Đắk Lắk, dự án chỉ còn một số hạng mục nhỏ như sơn dặm, trồng cỏ đang được các nhà thầu hoàn thiện.

"Đơn vị cũng đang chỉ đạo thống kê toàn bộ tài sản của dự án để bàn giao cho đơn vị vận hành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026", ông Minh cho biết.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành. Một số hạng mục cuối cùng đang được các nhà thầu gấp rút thực hiện như trồng cỏ taluy và sơn dặm một số điểm trên mặt đường...

Ngoài ra, trên tuyến đường đã có rất nhiều phương tiện lưu thông qua lại; hàng quán cũng bắt đầu mở cửa phục vụ khách.

Điểm đầu dự án tại nút giao với đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) đoạn qua địa bàn xã Cuôr Đăng. Ảnh: Hải Dương

Dự án đường tránh Đông Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 39km. Theo kế hoạch, thời gian thi công từ năm 2020 đến 2023, sau đó, dự án được gia hạn đến 31/12/2025.

Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, sau đó dự án bị đội vốn thêm hơn 330 tỷ đồng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Điểm đầu dự án là nút giao với đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) đoạn qua địa bàn xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk), điểm cuối dự án là nút giao với đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi khánh thành, dự án sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột và rút ngắn thời gian di chuyển đến các tuyến quốc lộ trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến dự án này, ngày 9/1 vừa qua, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án "Đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Ban A.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban A) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban A) cùng mức án 8 năm tù vì nhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu. Hai bị cáo này cũng bị phạt bổ sung mỗi bị cáo 180 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 2 giám đốc doanh nghiệp mức án lần lượt là 30 tháng tù và 18 tháng tù với hành vi đưa hối lộ. Hai bị cáo này cũng bị phạt bổ sung 40 triệu đồng mỗi người.

Hình ảnh ghi nhận tại tuyến đường tránh Đông Buôn Ma Thuột:

Điểm cuối dự án tại nút giao với đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Hải Dương

Điểm giao nhau giữa quốc lộ 26 và đường tránh Đông Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hải Dương

Công nhân đang trồng cỏ ở taluy. Ảnh: Hải Dương

Công nhân đang hoàn thiện lan can. Ảnh: Hải Dương

Hàng quán hai bên đường bắt đầu mọc lên. Ảnh: Hải Dương

Rất nhiều phương tiện đã lưu thông trên tuyến đường này. Ảnh: Hải Dương