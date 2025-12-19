Sáng nay (19/12), phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan bước sang phần tranh luận. Đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội, đề xuất mức án đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, giảm án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng. Trước đó, ông Hưng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Có 3 bị cáo được đại diện VKS đề nghị chuyển từ án tù giam thành án tù treo, những bị cáo còn lại được đề nghị giảm án từ 6 tháng tù đến 2 năm tù.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: Phạm Hải

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho những bị cáo không có đơn kháng cáo, bị cáo có đơn nhưng đã rút kháng cáo từ 6 đến 9 tháng tù, trong số đó có ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ).

Ông Phạm Thái Hà bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Còn ông Lê Ô Pích bị tòa án cấp sơ thẩm buộc phải nhận án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, sau bản án sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo đã bổ sung thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt. Mặt khác, hậu quả của vụ án đã được khắc phục triệt để.

Ngoài ra, các bị cáo có kháng cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều bị cáo được các đơn vị, cá nhân gửi đơn xin giảm án.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phạm Hải

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm.

Bị cáo Hưng đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương để tác động, can thiệp vào hoạt động đấu thầu; dùng tiền để tác động các cán bộ, công chức tại các ban quản lý dự án, UBND một số tỉnh có liên quan để được trúng thầu.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ GTVT (cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.