Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ), Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An.

Việc nhờ vả là để Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công dự án công trình giao do địa phương, Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Sau đó, ông Nguyễn Duy Hưng đến trực tiếp gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ GTVT chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn chỉ đạo nhân viên phối hợp với các đơn vị để tạo liên danh nhà thầu, thông thầu, thỏa thuận chia tỷ lệ phần trăm tiền “cơ chế” cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp. Hành vi của chủ tịch Tập đoàn Thuận An và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng xin rút các phần kháng cáo về dân sự, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, ông Nguyễn Duy Hưng khai, đến nay bị cáo đã khắc phục xong hậu quả vụ án, số tiền bị cáo nộp đã vượt quá số tiền cần nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Gần đây nhất, ngày hôm qua (17/12), gia đình bị cáo đã nộp khắc phục thêm hơn 47 tỷ đồng.

Vẫn theo lời khai của bị cáo Hưng, thời điểm xảy ra vụ án cũng là khi dịch Covid-19 bùng phát, khiến công việc của Tập đoàn Thuận An gặp nhiều khó khăn, bị cáo gặp áp lực, buộc phải tìm cách “xoay”.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trình bày: Trong 20 năm hoạt động, doanh nghiệp của bị cáo đã hoàn thành 300 công trình, đều đạt tiến độ, được các chủ đầu tư đánh giá cao và từng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi bị cáo bị xử lý hình sự, hoạt động của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn. Dù đã nỗ lực tìm kiếm việc làm cho nhân viên, gần 2 năm qua, Tập đoàn hầu như không ký được công trình mới, ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động…

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phạm Hải

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam) và Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An) đều khẳng định, chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì; đồng thời đưa ra các tình tiết giảm nhẹ để mong được HĐXX cấp phúc thẩm xem xét.

Bản án sơ thẩm buộc bà Hạnh nhận án 30 tháng tù. Phiên tòa lần này, bị cáo đã khắc phục 500 triệu đồng, xin được hưởng án treo. Trong khi đó, bị cáo Hòa cũng nộp thêm 300 triệu để khắc phục hậu quả và xin được hưởng án treo để có cơ hội tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Bị cáo Trần Thanh Quang (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) kháng cáo xin giảm nhẹ tội. Bị cáo khai không có cổ phần trong công ty, không được hưởng lợi ích gì khác ngoài tiền lương. Ông Quang đề nghị HĐXX xem xét vai trò của bị cáo chỉ là người làm thuê, bị cáo đã thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả vụ án và có một số thành tích trong lao động.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khác đều trình bày các tình tiết để mong HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.