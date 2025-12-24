Sáng nay (24/12), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An có đơn kháng cáo. HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo có đơn kháng cáo và cũng quyết định giảm án cho những bị cáo không có đơn kháng cáo, bị cáo có đơn nhưng đã rút kháng cáo.

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An): 7 năm 6 tháng tù (trước đó tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm 6 tháng tù).

Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội): 4 năm 9 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng (bản án sơ thẩm: 5 năm 6 tháng tù).

Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ): 2 năm 3 tháng tù (tòa án cấp sơ thẩm buộc ông Pích nhận án 3 năm tù).

Trần Thanh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An): 5 năm tù. Hai bị cáo Hưng và Quang bị cấm tham gia các hoạt động đấu thầu trong 2 năm.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Các bị cáo khác cũng được HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án, tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam): 3 năm tù treo.

Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 4 năm tù.

Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam): 2 năm 3 tháng tù.

Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 4 năm 9 tháng tù.

Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 4 năm 6 tháng.

Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 4 năm tù.

Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh): 3 năm 9 tháng tù.

Nhận định của HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, đến phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khắc phục hết thiệt hại đã gây ra cho ngân sách nhà nước, đã nộp lại số tiền hưởng lợi. Một số bị cáo đã xuất trình thêm được các tình tiết giảm nhẹ mới; nhiều bị cáo được ghi nhận có đóng góp cho địa phương; có đơn xin giảm nhẹ tội của các đơn vị, tổ chức… Đó là những căn cứ để HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm án cho các bị cáo.

Đối với một số bị cáo không có đơn kháng cáo nhưng HĐXX vẫn quyết định giảm án cho họ vì cho rằng một số bị cáo chỉ là cấp dưới, giữ vai trò thứ yếu, thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của cấp trên, đã khắc phục thiệt hại.

HĐXX cấp phúc thẩm cũng ghi nhận bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã khắc phục thêm 47 tỷ đồng ở phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 120 tỷ đồng.