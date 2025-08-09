Ngân hàng Liên doanh Indovina (IVB) vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, gồm toàn bộ khoản nợ của CTCP Hoà Bình Xanh và CTCP Đầu tư Năm Sao.

Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính của hai công ty trên đến hết ngày 15/7/2025 tại IVB là 569,47 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ gốc hơn 382,6 tỷ đồng, dư nợ lãi 123 tỷ đồng, lãi quá hạn trên gốc gần 42,6 tỷ đồng, lãi quá hạn trên lãi gần 21,24 tỷ đồng.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là 465 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ bao gồm: Quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần trong thời gian thuê đối với diện tích 17.695m2 để kinh doanh bất động sản du lịch, thời hạn thuê 50 năm kể từ ngày 30/1/2008 tại thửa đất (lô) số 06, 07, 08, 09, 10 và 11 thuộc Dự án Hoi An Golden Sea - phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng (trước đây là phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Dự án Hoi An Golden Sea do hai doanh nghiệp làm chủ đầu tư là Tập đoàn Hoà Bình do ông Nguyễn Hữu Đường làm chủ tịch (còn gọi là Đường 'bia') và CTCP Đầu tư Năm Sao.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ còn bao gồm quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm ngày 27/3/2008 giữa Công ty Năm Sao và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (cũ), diện tích gần 42.220m2 tại Dự án Hoi An Golden Sea. Ngoài ra, còn có toàn bộ công trình xây dựng (tài sản hình thành trong tương lai) thuộc dự án này.

Bên cạnh đó, tài sản bảo đảm còn bao gồm tòa nhà văn phòng tại thửa đất (lô) số 89, Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ, phường Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵng.

Cảnh hoang tàn tại dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Hoi An Golden Sea. Ảnh: Công Sáng.

Dự án Hoi An Golden Sea có quy mô 6,98ha, được khởi công năm 2019 và dự kiến bàn giao vào năm 2021. Tuy nhiên, sau hai năm thi công, dự án vẫn dở dang với 3 tòa nhà được xây xong phần thô và chưa được hoàn thiện.

Khi mới khởi công, Hoi An Golden Sea được Tập đoàn Hoà Bình giới thiệu gồm 5 tòa căn hộ khách sạn (condotel) với 612 căn, trong đó 8 căn nằm dưới mặt nước biển, mỗi căn có diện tích 47,85-77,67m2 và 8 tòa lâu đài có diện tích sử dụng 550m2, gồm 1 tầng hầm và 2 tầng nổi.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ thông tin chính thức về thời điểm bàn giao nhà cho khách hàng.

Tập đoàn Hoà Bình, do ông Nguyễn Hữu Đường làm Chủ tịch HĐQT, là khách hàng có nhiều khoản nợ lớn tại Ngân hàng IVB.

Tháng 4/2024, IVB từng thông báo bán một loạt các khoản nợ của các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến Tập đoàn Hoà Bình. Các khoản nợ này được bảo đảm bởi bất động sản tại Hội An, cổ phiếu, bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh khác.

Cũng trong năm 2024, IVB rao bán khoản nợ trị giá hơn 1.188 tỷ đồng (tính đến 30/4/2024) của Công ty TNHH Hoà Bình (thuộc Tập đoàn Hoà Bình). Khoản nợ có tài sản đảm bảo là bất động sản tại Đà Nẵng và các máy móc, thiết bị với tổng trị giá 1.986 tỷ đồng.

Ngân hàng này còn rao bán khoản nợ trị giá 75,4 tỷ đồng của CTCP Xây dựng và Sản xuất thép Hòa Bình. Tài sản đảm bảo là bất động sản tại Đà Nẵng, máy móc, thiết bị có tổng trị giá 90,88 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Đường khởi nghiệp với lĩnh vực sản xuất malt bia, sau đó ông thành lập tập đoàn bất động sản Hoà Bình. Đây là chủ đầu tư loạt dự án bất động sản đình đám tại Hà Nội như: Hoà Bình Green City, Hoà Bình Green Apartment; đặc biệt là khách sạn dát vàng Dolce Hanoi Golden Lake bên hồ Giảng Võ (Hà Nội).

Về CTCP Đầu tư Năm Sao, doanh nghiệp này do ông Đào Việt Trung làm Giám đốc, đăng ký địa chỉ tại phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, nay là phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.