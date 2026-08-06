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Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì nằm trên địa bàn xã Hy Cương cùng các phường Vân Phú, Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Đầu năm 2022, dự án đã được Công ty CP Tập đoàn FLC khởi công và thi công xây dựng với kỳ vọng hình thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, kết hợp các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ và thể thao.

Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì đã dừng thi công 4 năm nay. Ảnh: Đức Hoàng

Tuy nhiên, sau 4 năm, ghi nhận tại khu vực dự án cho thấy phần lớn diện tích vẫn là những khoảng đất trống, cây cỏ mọc rậm rạp. Nổi bật giữa khu đất là 3 khối nhà bê tông xây dựng dang dở, nằm sát tuyến đường Trường Chinh nối vào khu công nghiệp Thuỵ Vân.

Các công trình mới được thi công phần móng, cột và sàn bê tông đến tầng 2 rồi dừng lại. Nhiều vị trí để lộ những hàng cốt thép đã hoen gỉ sau thời gian dài chịu tác động của nắng, mưa.

3 khối nhà bê tông bỏ hoang nằm sát mặt đường Trường Chinh dẫn vào KCN Thuỵ Vân. Ảnh: Đức Hoàng

Trên bề mặt các sàn bê tông xuất hiện nhiều vũng nước đọng, rêu bám. Cây dại mọc sát chân công trình, thậm chí len vào bên trong những khối nhà chưa hoàn thiện.

Theo tài liệu công bố trước đây, giai đoạn 1 của Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì có diện tích hơn 111ha do Công ty CP Tập đoàn FLC triển khai.

Đến tháng 10/2022, UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó, hoạt động xây dựng dừng lại, các hạng mục đang thi công bị bỏ dở suốt nhiều năm.

Cốt thép rỉ sét, cỏ dại mọc um tùm trong các khối nhà tại dự án. Ảnh: Đức Hoàng

Dự án có nhà đầu tư mới sau 4 năm đình trệ

Ngày 30/3/2026, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn 2971 thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.379 tỷ đồng.

Theo mục tiêu đầu tư, dự án sẽ được xây dựng thành khu đô thị có công năng hỗn hợp, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, sinh thái, thể thao và cây xanh cảnh quan.

Dự án cũng được định hướng kết nối với các công trình đã và đang triển khai trong khu vực, qua đó hình thành một khu đô thị đồng bộ, bền vững, bảo đảm kiến trúc cảnh quan và môi trường.

Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ là chủ đầu tư mới của dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì. Ảnh: Đức Hoàng

Ngày 17/7/2026, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 2339 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp trúng thầu là Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ.

Sau khi nhà đầu tư mới được lựa chọn, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tháo gỡ các vấn đề liên quan đến những khoản chi phí FLC từng chi tại dự án.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc, Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì được xác định là một trong những dự án trọng điểm, cần tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc để sớm triển khai.

Các sở, ngành, địa phương cùng FLC và Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ cơ bản đồng thuận phương án để hai doanh nghiệp tự thỏa thuận thanh toán những khoản chi phí FLC từng tạm ứng phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Hai bên cũng được đề nghị thống nhất việc chi trả chi phí đối với một số hạng mục FLC đã đầu tư xây dựng trên phần đất trước đây được giao cho doanh nghiệp này.