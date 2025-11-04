Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty Đất Rồng cho biết, phía doanh nghiệp đã có luật sư để lo liệu các thủ tục pháp lý trong vụ việc. Hiện tại, cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc nên không thể cung cấp thêm thông tin.

Một cổng vào khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Trần Chung

Trong vụ việc này, Trương Ngọc Ánh bị bắt liên quan tới hành vi đã xảy ra ở thời điểm năm 2007-2008. Theo TS Trần Thanh Thảo (Khoa Luật Hình sự, Đại học Luật TPHCM), khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm với tội phạm rất nghiêm trọng và 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Theo ông Thảo, Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với các hành vi mà bị can đã thực hiện trong giai đoạn 2007-2008.

Đối với tội danh này, căn cứ khoản 4 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bộ Luật Hình sự đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm hành vi phạm tội được thực hiện), trường hợp chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên có thể bị áp dụng khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, tức thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Như vậy, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ là 20 năm, tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Trường hợp bị can được áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (Điều luật quy định có lợi cho người phạm tội) thì khung hình phạt là hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tức vẫn thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn là 20 năm, tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Do đó, nếu xác định bị can chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì hành vi phạm tội thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng, thời hiệu truy cứu là 20 năm, tức đến nay (2025), vẫn còn trong thời hiệu xử lý hình sự.

Khu đất tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai khiến bà Trương Ngọc Ánh bị bắt. Ảnh: Trần Chung

Hiện, khu đất số 112 Nguyễn Thị Minh Khai từng có liên quan tới Trương Ngọc Ánh thuộc khuôn viên trường THPT Lê Quý Đôn. Đây là một trong những khu đất có vị trí cực kỳ đắc địa tại TPHCM, khi nằm ngay đối diện Dinh Độc Lập.

Theo cơ quan công an, trong quá trình còn là người đại diện pháp luật của Công ty Đất Rồng, bà Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng. Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Ánh thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty là đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch. Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách. Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.