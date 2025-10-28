Thuế TPHCM vừa công khai thông tin 31.655 người nộp thuế trên địa bàn còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm tháng 9/2025. Tổng số tiền nợ là hơn 25.356 tỷ đồng.

Danh sách công khai được tổng hợp từ 27 thuế cơ sở, dài tới 462 trang.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (kinh doanh xăng dầu) nợ hơn 1.828 tỷ đồng. Cũng trong lĩnh vực này, Công ty CP Thương mại - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Bách Khoa Việt nợ 249 tỷ đồng.

Cả Xuyên Việt Oil và Bách Khoa Việt đều từng liên quan đến các vụ án vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu xảy ra tại Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Ngoài ra, một số công ty trong lĩnh vực địa ốc có số tiền nợ thuế “khủng” được nhà chức trách công bố như: Công ty CP Đầu tư Golden Hill nợ hơn 1.568 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển địa ốc Sông Tiên nợ 1.164 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà nợ 846 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư nợ 395 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS nợ 208 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM (đơn vị Nhà nước) cũng nợ 343 tỷ đồng.

Trong danh sách nợ thuế tại TPHCM, các doanh nghiệp địa ốc đang nợ số tiền lớn. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Thuế TPHCM, lý do công khai các thông tin trên do người nộp thuế vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126 ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Theo đó, cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp sau: Trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác đúng thời hạn; nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; vi phạm pháp luật về thuế, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác; không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý thuế công khai thông tin người nộp thuế nếu quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.