Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và 8 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 ô tô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Văn Hậu và 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng.

Ông Nguyễn Văn Hậu đã đề nghị được bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả. Vì vậy, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã quyết định trả lại số vàng này cho ông Hậu. Sau đó, ông Hậu đã nộp 60 tỷ đồng vào tài khoản của Cơ quan thi hành án.

Nguyễn Văn Hậu tại toà.

Sáng 30/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Nếu số vàng của ông Hậu là vàng miếng SJC, bán ra hôm nay sẽ có được khoảng 72,4 tỷ đồng.

Nếu bán ra khi giá vàng miếng SJC đạt mức đỉnh 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), số vàng này có giá trị gần 77 tỷ đồng.

Cuối tháng 2/2024, thời điểm khởi tố vụ án, giá vàng miếng SJC trong nước chỉ ở mức 76,8-79 triệu đồng/lượng (mua - bán). Ở thời điểm đó, số vàng miếng của ông Hậu nếu bán đi chỉ đạt khoảng 38,5 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, trong nhiều vụ án khởi tố, cơ quan chức năng cũng tạm thu giữ lượng tài sản bằng vàng rất lớn. Trong vụ án Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech), công an đã tạm giữ, phong tỏa 597 cây vàng. Nếu quy đổi theo giá vàng hiện nay, số vàng này trị giá hơn 86,3 tỷ đồng.

Liên quan vụ bắt giữ TikToker Mr. Pips - Phó Đức Nam (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ), cơ quan chức năng cũng tạm thu giữ 890 miếng vàng SJC và 246kg vàng nguyên khối. Tính theo giá mua vào hiện nay, 890 miếng vàng SJC này có giá trị gần 128,7 tỷ đồng.