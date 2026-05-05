Tuyến đường trục trung tâm Biên Hòa đang dần hoàn thiện, xuyên qua cù lao Phố (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) với tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng. Công trình mở ra trục phát triển đô thị ven sông, đồng thời kết nối với khu trung tâm hành chính tỉnh trong thời gian tới.

Theo thiết kế, tuyến đường trục trung tâm sẽ kết nối với đường Võ Thị Sáu qua cầu Thống Nhất, sau đó tỏa ra 2 nhánh.

Ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều hạng mục chính của tuyến đường đã cơ bản hoàn thiện. Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối như kẻ vạch, lắp biển báo, lót gạch vỉa hè,…

Anh Nguyễn Minh Quang, công nhân thi công trên công trường cho biết, thời điểm này các tổ đội đang tăng ca liên tục để kịp tiến độ. Những phần việc chính đã xong, giờ tập trung hoàn thiện các hàng mục còn lại để kịp tiến độ chung của dự án.

Trong đó, tuyến chính dài 3,7km được thiết kế với quy mô 10 làn xe, kéo dài từ cầu Thống Nhất đến đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo. Hệ thống dải phân cách, chiếu sáng đã được lắp đặt đồng bộ, tạo diện mạo hiện đại cho đô thị.

Trên tuyến đường có cầu Thống Nhất dài 765m, được thiết kế với 6 làn đã thông xe và đưa vào sử dụng. Cầu bắc qua sông Cái giúp tạo động lực phát triển không gian đô thị ven sông.

Nhánh thứ hai nối từ vòng xoay chân cầu Thống Nhất với đường Đặng Văn Trơn (khu vực cạnh dự án Aeon Mall Trấn Biên) và kết nối với đường dẫn lên cầu Bửu Hòa với chiều dài khoảng 1,7km.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dịp 30/4 vừa qua, cầu Thống Nhất đã hoàn thành và thông xe. Đối với toàn tuyến, các nhà thầu đang tăng tốc thi công, tổ chức tăng ca, huy động tối đa nhân lực, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ; hiện tuyến đường cũng vừa được thông xe kỹ thuật.

Khi hoàn thành, tuyến đường trục trung tâm cùng cầu Thống Nhất được kỳ vọng sẽ “chia lửa” đáng kể cho giao thông khu vực lõi đô thị, nâng cao năng lực kết nối liên vùng, đồng thời tạo diện mạo cho “siêu phường” Trấn Biên quy mô gần 200.000 dân. Qua đó, dự án được xem là cú hích quan trọng, lan tỏa động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho địa phương.