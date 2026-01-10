Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2010, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2010–2013.

Nằm trên địa bàn 4 xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh (huyện Thanh Trì cũ), dự án được triển khai với quy mô 8 làn xe, nhằm giảm ùn tắc giao thông và chia sẻ lưu lượng với tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Là trục đường cửa ngõ có lưu lượng giao thông lớn bậc nhất Thủ đô, nhiều năm qua tuyến đường này thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Sau gần 14 năm đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án được tái khởi động từ cuối năm 2024; đến nay đã thông toàn tuyến và hoàn thành thảm nhựa mặt đường.

Ghi nhận của PV VietNamNet, hiện tại phần lớn dự án đã được thi công thảm nhựa. Con đường với mặt cắt ngang rộng hơn 40m đã thành hình, xe cộ đã có thể di chuyển qua phần lớn dự án.

Một số hạng mục phụ như thi công dải phân cách, lát đá vỉa hè, đi cáp ngầm và hệ thống điện đang được triển khai đồng loạt

Theo kế hoạch, toàn bộ các hạng mục của dự án sẽ được hoàn thành vào quý I/2026.

Hiện chỉ còn đoạn cuối dự án trước chùa Yên Phú đang được tiến hành thảm nhựa.

Trong ảnh, đoạn đường trước Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh đã được thảm nhựa, đang hoàn thiện sơn vạch kẻ đường, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong giờ cao điểm và giảm ùn tắc giao thông.

“Chứng kiến tuyến đường dần hoàn thiện, nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên bày tỏ sự lạc quan trước những thay đổi tích cực của dự án. Gia đình tôi phải giải tỏa gần 20m², diện tích còn lại khoảng 50m². Sau 15 năm chờ đợi, nay dự án sắp hoàn thành, đường sá sạch sẽ, vỉa hè trước nhà được lát gạch, không còn bụi bặm nên gia đình rất phấn khởi. Nhà lại ra mặt đường, việc đi lại thuận tiện hơn nhiều”, ông Hoàng Đình Bằng (phường Ngọc Hồi) chia sẻ.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc kéo dài vào các dịp cao điểm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực phía Nam Hà Nội.