Đến 11h trưa nay, chính quyền xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) vẫn đang phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 12 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. ảnh: ĐN

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lao Bảo, khoảng 7h50 sáng nay (17/9), xe tải mang BKS 37C-587.63 đang lưu thông trên quốc lộ 9, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì bất ngờ mất phanh. Chiếc xe đã lao thẳng vào khu chợ đông người, khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Được biết, cả 3 nạn nhân tử vong đều là công dân mang quốc tịch Lào.

Xe tải đâm vào nhà dân ven đường sau khi tông hàng loạt người và phương tiện đang bán chuối. Ảnh: PV

Tại hiện trường, hàng loạt xe máy cùng chuối của người dân bị xe tải cuốn qua, nghiền nát. Ảnh: ĐN

Trao đổi với VietNamNet, chị Nguyễn Thúy H. (bán tạp hóa gần hiện trường) cho biết, thời điểm trên, khi chị vừa từ nhà ra quầy hàng để mở bán thì bất ngờ nghe những tiếng la hét của người dân. Khi chạy ra đường xem, chị H. thấy một xe tải chạy với tốc độ cao đâm thẳng vào hàng loạt người cùng phương tiện. Phút chốc, hàng loạt xe máy, nạn nhân nằm la liệt giữa đường. Ảnh: ĐN

Ngoài 3 người tử vong, có 9 người bị thương liên quan đến vụ tai nạn nêu trên. Ảnh: ĐN

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân quốc tịch Lào tử vong. Ảnh: CTV