Sáng 17/9, một ô tô tải mang BKS 37C-587.63 bất ngờ mất lái, lao thẳng vào khu chợ Tân Long (xã Tân Long, Quảng Trị), nơi đông người dân và xe máy chở chuối đang buôn bán.

Camera an ninh của các hộ dân ghi lại cho thấy chiếc xe lao vào chợ với tốc độ cao, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, trước sự bàng hoàng của nhiều người.

Như VietNamNet đã đưa tin, vụ việc xảy ra lúc 7h47, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 9 người khác bị thương được điều trị tại bệnh viện.

