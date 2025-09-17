XEM CLIP:

UBND xã Lao Bảo sáng 17/9 đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 9 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h50 sáng nay (17/9), xe tải mang BKS 37C-587.63 đang lưu thông trên quốc lộ 9, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long bất ngờ mất phanh. Xe đã lao thẳng vào khu chợ đông người, khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Thủy

Vụ tai nạn khiến 12 người thương vong. Ảnh: Xuân Thủy

Trong số 12 người gặp nạn, có 3 nạn nhân tử vong, gồm: Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, trú tại bản 5-Raleng, cụm Katup-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, Savannakhet, Lào); Hồ Văn Th. (khoảng 25 tuổi, trú tại bản Pa Lọ, cụm bản Đenvilay, huyện Nòong, Savannakhet, Lào) và Hồ Văn D. (SN 2001, thôn Ra Po, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị).

9 nạn nhân bị thương, gồm: Hồ Văn Sơn (SN 2009, trú xã A Dơi); Hồ Văn Phon (SN 1988, trú tại xã Lao Bảo); Hồ Văn Lưới (SN 1994, trú tại xã Lìa); Lê Văn Phước (SN 1974, trú thôn An Hà, xã Lạo Bảo); Hồ Văn Lát (SN 1979, trú tại xã Lìa); Hồ Văn Tùng (SN 1974, trú tại Xã Lìa); Hồ Văn Phan (SN 2003, trú xã Tân Lập); Hồ Văn Tuấn (SN 2004, quốc tịch Lào) và Khăm Pôn (20 tuổi, trú huyện Mường Nòng, Lào).

Theo UBND xã Lao Bảo, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, phong tỏa khu vực, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân.