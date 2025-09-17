XEM CLIP:

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, một lãnh đạo Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h47 sáng 17/9 trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, xe tải chở điện máy mang BKS 37C - 587.63 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng xã Khe Sanh đi xã biên giới Lao Bảo. Khi đến khu vực nói trên, xe tải bất ngờ mất lái, đâm vào hàng chục người dân cùng xe máy đang dừng bán chuối bên đường.

Nhiều người bị xe tải cuốn vào gầm, tử vong. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Công an xã Lao Bảo cho biết, vụ tai nạn khiến nhiều người dân cùng phương tiện bị cuốn vào gầm xe tải. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có ít nhất 3 người tử vong, nhiều người khác bị thương, được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Hướng Hoá cấp cứu.

Hiện, chính quyền xã Lao Bảo đang phối hợp cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.