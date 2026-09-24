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Theo thông tin từ UBND xã Sơn Đồng (Hà Nội), hơn 21h ngày 23/9, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại khu nhà xưởng ở Km9+700 đại lộ Thăng Long (xã Sơn Đồng).

Ông Phạm Gia Lộc, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết, ngay khi nhận được tin báo, UBND xã đã huy động mọi lực lượng, từ cán bộ các phòng, ban chuyên môn, Công an xã, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... đến hiện trường để phối hợp với Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực số 23 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội) nhanh chóng tổ chức chữa cháy.

“UBND xã nhanh chóng huy động máy xúc, máy xúc lật... trên địa bàn để tham gia công tác khoanh vùng, chữa cháy, ngăn lửa lan rộng. Đồng thời, điều động ô tô téc chở nước để kịp thời cung cấp nguồn nước cho lực lượng PCCC”, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các kho xưởng này chứa gỗ, đồ chơi, bỉm, bao bì... Đây đều là những vật liệu dễ cháy, khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến 23h30, đám cháy được cơ bản khống chế. Lực lượng chức năng xác định vụ cháy không có thiệt hại về người.

Ghi nhận tại hiện trường, phần lớn nhà xưởng đã bị đổ sập, đồ đạc bên trong bị thiêu rụi. Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.