XEM CLIP (Nguồn: Người dân cung cấp)

Trước đó, khoảng 18h51 ngày 2/7, ông H.H.H. (SN 1979, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi uống nước trước số nhà 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, thì bị một đối tượng áp sát, bắn tử vong.

Theo clip trích xuất từ camera an ninh, trước khi ra tay với nạn nhân, nghi phạm mặc áo màu xanh lá, dừng xe máy gần hiện trường rồi đi bộ vào quán nước.

Chưa đầy 1 phút sau, 5 tiếng nổ lớn vang lên, nghi phạm nhanh chóng chạy ra rồi lên xe quay đầu bỏ trốn.

Sau khi bị bắn, nạn nhân gục xuống ghế, máu chảy xuống nền.

Nhận được tin báo, Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm để điều tra và truy bắt nghi phạm.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Nghi phạm gây án mặc áo màu xanh lá. Ảnh cắt từ clip

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: TĐ

Công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: TĐ

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TĐ