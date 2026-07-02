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Tối 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.

Công an đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: VT

Thông tin ban đầu, khoảng 18h51 cùng ngày, ông H.H.H. (SN 1979, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi uống nước trước số nhà 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.

Lúc này, một đối tượng nam giới (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây, điều khiển xe máy màu trắng - đỏ (chưa xác định biển kiểm soát) dừng lại gần căn nhà số 176 đường Trần Nhật Duật.

Người này đi bộ đến căn nhà trên, dùng vật nghi là súng (chưa rõ chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu ông H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tập trung xác minh, truy bắt đối tượng gây án.