Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi). Đối tượng ngụ tại xã Long Thạnh, tỉnh An Giang bị điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, anh N.T.A. (32 tuổi) tổ chức tiệc rượu cùng 5 người bạn tại nhà vào chiều 1/1. Tuấn đến tham gia uống rượu chung khi nhóm này di chuyển ra khu vực cầu bê tông lúc 19h30.

Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an An Giang

Tuấn nảy sinh mâu thuẫn và xô xát với anh A. trong lúc ăn nhậu. Đối tượng bực tức bỏ về nhà lấy khẩu súng khí nén lắp đạn chì rồi quay lại tìm chủ tiệc để trả thù.

Tuấn nổ một phát súng để đe dọa nhưng bị những người trong nhóm truy đuổi. Đối tượng bắn trả về phía anh A. khiến nạn nhân trúng đạn vào đầu và tử vong sau đó.

Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Tuấn đã đến Công an xã Long Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.