Ngày 9/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hoạt (SN 1994), Đoàn Ánh Dương (SN 2003), Trần Viết Đức (SN 2002, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Đình Dũng (SN 1994, trú TPHCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Anh Trần Đình T. bị thương sau khi trúng đạn. Ảnh: T.Lương

Theo cơ quan điều tra, anh Trần Đình T. (SN 1993, trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) trước đó có vay tiền của Phan Đình Hoạt.

Chiều 30/5, do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình thanh toán khoản vay, Hoạt cùng Dương, Đức và Dũng chuẩn bị một khẩu súng bắn đạn cao su, gậy baton và gậy bóng chày, rồi đi ô tô đến nhà anh T. để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát và lao vào tấn công nhau.

Cơ quan điều tra xác định, trong lúc xảy ra vụ việc, Phan Đình Hoạt đã sử dụng súng bắn đạn cao su bắn về phía anh T., khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.