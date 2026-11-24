Vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 8h sáng nay tại phố Nguyễn Văn Tuyết.

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Khoảng 8h sáng nay tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ nổ lớn.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa, xác nhận vụ việc và cho biết ban đầu ghi nhận có người bị thương. “Tôi đang xuống hiện trường vụ nổ để kiểm tra, nắm tình hình”, ông Hà thông tin.

Hiện trường ngổn ngang với những mảnh kính vỡ văng tứ tung.

Tại hiện trường, lượng lượng chức năng đang triển khai cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Đình Hiếu

Bà Hoà, người dân ở căn hộ tầng 3 nhà E4 Trung Liệt (phường Đống Đa) cho biết, hơn 8h cùng ngày, bà nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Nhà của người phụ nữ này ở trên tầng 3, các cửa kính vỡ, khung cửa văng khỏi bản lề sau vụ nổ.

"Một cửa hàng ở tầng 1, mặt phố Nguyễn Văn Tuyết hôm nay khai trương, không biết họ có hoạt động gì mà xảy ra vụ nổ lớn thế", bà Hoà nói.

Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Ông Chu Đức Tình, sống tại tầng 3 nhà E4 Trung Liệt cho biết các cửa sổ trong nhà ông đã bị đổ, sập do vụ nổ. Ảnh: Đình Hiếu

Đến 9h15, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCN đi thuyết phục người dân rời khỏi nhà tập thể E4 để bảo đảm an toàn. Ảnh: Đình Hiếu

Trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện nhiều người bị thương, trong đó có những nạn nhân bị thương rất nặng.

Theo thông tin sơ bộ, lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã đưa khoảng 6-7 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và xác minh nguyên nhân vụ việc.

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