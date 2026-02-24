Chiều 24/2, trên cầu Thủ Biên (đoạn qua xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), một xe container chở hàng lưu thông theo hướng TPHCM sang Đồng Nai bất ngờ lật ngang khi vừa xuống dốc cầu, ôm cua vào đường dẫn.

Xe container bị lật ngang, hàng trăm tấm ván MDF đổ tràn xuống đường. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 cùng ngày, xe đầu kéo (chưa rõ danh tính tài xế) chở ván MDF (loại ván ép công nghiệp dùng làm nội thất) di chuyển qua cầu Thủ Biên. Khi vừa xuống dốc cầu, đến đoạn cong của đường dẫn thuộc xã Tân An, xe container bất ngờ mất thăng bằng rồi lật ngang giữa đường.

Cú lật ngang khiến hàng trăm tấm ván MDF trên rơ-moóc đổ tràn xuống mặt đường, nhiều tấm văng ra xa, chiếm gần hết phần đường lưu thông. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ, các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh các tấm gỗ nằm ngổn ngang trên đường.

Hiện trường vụ lật xe container. Ảnh: A.X

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Tân An phối hợp với CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và di dời phương tiện, giải phóng hiện trường.

Bước đầu xác định vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.