Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 24/2, tại km82 quốc lộ 4G, đoạn qua địa bàn xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La.

Theo đoạn clip do camera ghi lại, khi xảy ra va chạm, ô tô con (BKS tỉnh Sơn La) đi theo hướng Chiềng Khoong - Sông Mã đã lấn hết phần đường của xe máy đi chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến 1 người tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng, xe máy biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sơn La News

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong xác nhận, trên quốc lộ 4G đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Gia Th. (Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang, xã Mường Hung).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.