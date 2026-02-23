Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h51 ngày 23/2, tại khu vực trước số nhà 360 Xã Đàn (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, một nam tài xế điều khiển ô tô màu xanh (chưa rõ biển kiểm soát) đã đâm vào phần đuôi xe taxi mang biển số 29E-450.XX.

Sau đó, ô tô này tiếp tục lùi ra giữa đường rồi va trúng một xe taxi khác mang biển số 29E-361.XX, đang lưu thông theo hướng từ Xã Đàn đi Ô Chợ Dừa.

Sau khi va chạm với 2 ô tô, tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Cú va chạm mạnh đã khiến 2 xe taxi bị hư hỏng. Ảnh: Trần Thanh

Cú va chạm khiến ô tô biển số 29E-450.XX bị trầy xước phần hông bên trái; taxi biển số 29E-361.XX bị vỡ đèn pha bên phải và móp méo cửa trước bên phải.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp công an phường sở tại phân luồng giao thông và làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng đang truy tìm phương tiện và tài xế gây tai nạn để xử lý.