Khi khởi động xe và bất chợt nhận những giọt nước nhỏ li ti hoặc thậm chí chảy thành dòng từ ống xả ô tô, tâm lý chung của nhiều tài xế, đặc biệt là người mới lái thường sẽ có chút lo lắng.

Không ít người sẽ tự hỏi: “Động cơ có vào nước không?”, “Có hỏng hóc gì bên trong không?”. Nhưng thực tế, phần lớn trường hợp hiện tượng này lại là tín hiệu tốt cho thấy động cơ đang vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ mà chủ xe cần cảnh giác.

Tại sao nước chảy từ ống xả lại là tin tốt?

Theo nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong, hiện tượng ống xả ra nước thường xuất phát từ hiện tượng ngưng tụ hơi nước. Khi xe để qua đêm hoặc lâu không hoạt động, ống xả sẽ bị lạnh đi và bằng nhiệt độ môi trường. Khi nổ máy, luồng khí thải nóng từ buồng đốt thoát ra gặp đường ống lạnh sẽ lập tức xảy ra hiện tượng ngưng tụ.

Một chủ xe Nissan Xtrail nổ máy và thấy nước chảy ra từ ống xả khá nhiều dù không bật điều hòa. Nguồn video: Hà Tiến Việt

Hơi nước trong khí thải sẽ chuyển thành dạng lỏng, bám vào thành ống xả và bị áp lực khí đẩy ra ngoài dưới dạng giọt nước. Hiện tượng này thường thấy rõ nhất vào buổi sáng sớm hoặc những ngày trời lạnh, độ ẩm cao. Khi ống xả đã nóng lên, sau khoảng 15-20 phút vận hành, nước sẽ bốc hơi hết và hiện tượng này sẽ tự biến mất.

Ngoài ra, các dòng xe hiện đại đều được trang bị bộ chuyển đổi xúc tác khí thải để xử lý các khí độc hại (NOx, CO, HC) trước khi thải ra môi trường. Trong quá trình phản ứng hóa học, hơi nước được tạo ra như một sản phẩm phụ.

Khi bộ chuyển đổi xúc tác khí thải hoạt động hiệu quả, lượng nước sinh ra càng rõ rệt. Vì vậy, nước chảy ở pô xe còn là dấu hiệu hệ thống xử lý khí thải đang vận hành đúng chuẩn.

Khi nào nước chảy từ ống xả là dấu hiệu nguy hiểm?

Trao đổi với PV VietNamNet, kỹ sư ô tô Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc trung tâm dịch vụ Auto i-Tech (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, dù 90% trường hợp là bình thường nhưng người dùng cũng không nên chủ quan vì vẫn có những ngoại lệ.

"Hãy kiểm tra ngay nếu xe chạy 30-40 phút mà nước vẫn chảy nhiều và đều; thấy khói trắng dày đặc; mùi và màu sắc lạ hoặc đồng hồ báo nhiệt độ động cơ cao bất thường. Đó có thể là cảnh báo cho việc hỏng gioăng mặt máy (gioăng quy lát) hoặc nứt lốc máy, khiến nước làm mát tràn vào xi-lanh. Đây là một lỗi nghiêm trọng cần đưa đến gara xử lý ngay lập tức để tránh thủy kích hoặc bó máy", vị kỹ sư này phân tích.

Bên cạnh đó, dù nước ngưng tụ là bình thường, nó lại là “kẻ thù thầm lặng” của hệ thống xả nếu người dùng chỉ chạy xe những quãng đường ngắn. Ở quãng dưới 5km, ống xả không đủ nóng để bốc hơi nước đọng. Lâu ngày, lượng nước có tính axit trong khí thải sẽ ăn mòn, khiến pô bị rỉ sét từ bên trong và dễ thủng.

Trong thời tiết lạnh, độ ẩm cao, khói trắng và nước chảy ra từ ống xả là hiện tượng bình thường nếu chỉ xảy ra trong 5-10 phút. Ảnh: Cars.com

"Để tránh trường hợp này, thỉnh thoảng hãy cho xe chạy một quãng dài từ 20-30 phút ở tốc độ ổn định. Nhiệt độ cao sẽ 'sấy khô' toàn bộ hệ thống xả, tránh việc nước tích tụ gây hư hỏng. Đây là mẹo bảo dưỡng đơn giản nhưng hiệu quả mà nhiều tài xế thường bỏ qua", kỹ sư Thắng khuyến cáo.

Nói tóm lại, nếu thấy nước nhỏ giọt vào buổi sáng kèm theo tiếng máy nổ êm ái, không có gì phải lo lắng vì "xế cưng" của bạn đang rất khỏe mạnh. Nhưng nếu đi kèm khói dày và mùi lạ, hãy đưa xe đến gara ngay để xử lý kịp thời, tránh những hư hỏng gây tốn kém chi phí sửa chữa.

