BMW X5 từ lâu đã được xem như biểu tượng của phân khúc SUV hạng sang cỡ trung. Tính đến nay, BMW X5 đã trải qua bốn thế hệ (E53, E70, F15, G05) và giữ vững doanh số ổn định trên toàn cầu. Đây là mẫu SUV hạng sang được đánh giá cao về vận hành, khung gầm tốt và độ an toàn cao.

Tại Mỹ, BMW X5 có 5 phiên bản gồm cả động cơ xăng và hybrid, giá từ khoảng 66.000-125.000 USD (từ 1,4-3,3 tỷ đồng). Tại Việt Nam, từ năm 2023, mẫu xe này được lắp ráp tại nhà máy ở Chu Lai, Quảng Nam của THACO, thuộc thế hệ thứ 4 (G05 LCI). Mẫu xe có 2 phiên bản xDrive40i xLine giá niêm yết 3,909 tỷ đồng và xDrive40i M Sport giá 4,159 tỷ đồng.

X5 là mẫu xe SUV hạng sang bán chạy nhất của BMW. Ảnh: BMW

Trên thị trường xe cũ, BMW X5 đã qua sử dụng luôn sôi động khi giá chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/4 xe mới do xe có mức khấu hao lớn. Bên cạnh những ưu điểm nổi trội của một chiếc SUV cao cấp, các mẫu xe sang đời sâu như BMW X5 luôn tiềm ẩn những rủi ro kỹ thuật.

Dưới đây là những vấn đề kỹ thuật thường gặp trên các thế hệ của BMW X5 dựa trên dữ liệu từ Cơ quan quản lý An toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), các phản hồi của chủ xe tại CarComplaints (chuyên trang chuyên tiếp nhận, thu thập và phân tích khiếu nại của khách hàng ô tô tại Mỹ), CarSurvey (Chuyên trang Đánh giá xe từ người dùng tại Anh) và diễn đàn Bimmerfest (Hội những người sở hữu xe BMW).

BMW X5 thế hệ đầu tiên (E53, 1999-2006)

Với tuổi đời hơn 20 năm, BMW X5 đời đầu tiên (E53) dù được đánh giá cao về cảm giác lái cơ khí thuần chất nhưng khó tránh khỏi những "bệnh lý" đặc trưng.

BMW X5 đời đầu thường gặp vấn đề về rò rỉ dầu ở khu vực động cơ. Ảnh: Autokatalog

Rò rỉ dầu là vấn đề phổ biến nhất, đặc biệt trên động cơ M54 và N62. Những vị trí rò rỉ thường gặp gồm gioăng nắp giàn cò, gioăng cacte và phớt trục khuỷu. Trên CarComplaints, nhiều chủ xe cho biết dầu lan rộng khiến việc xác định điểm rò rỉ mất nhiều thời gian. Mùi dầu cháy khi động cơ nóng là tín hiệu cảnh báo dễ nhận biết.

Ngoài ra, hệ thống treo của X5 (E53) cũng xuống cấp nhanh do trọng lượng xe nặng 2,2 tấn và thiết kế thiên về hiệu suất. Các bạc lót tay đòn, càng A và rô-tuyn dễ hỏng, tạo tiếng lục cục khi đi qua gờ giảm tốc.

Trên diễn đàn Bimmerfest, nhiều chủ xe cho biết phải thay bạc lót tay đòn sau 120.000-150.000km. Dù chi phí thay thế bạc lót chỉ khoảng 80-90 USD (2,1-2,4 triệu đồng), nhưng công tháo lắp và ép thủy lực rất tốn kém nên nhiều gara khuyên thay cả càng A với mức giá khoảng 400-500 USD/cặp (10,5-13 triệu đồng) làm đẩy chi phí sửa chữa lên cao.

BMW X5 thế hệ thứ 2 (E70, 2007-2013)

BMW X5 thế hệ 2 mang đến bước nhảy vọt về công nghệ, đồng thời gia tăng sự phức tạp. Hỏng hệ thống treo khí nén là lỗi được nhắc đến nhiều nhất. Chủ xe trên CarSurvey cho biết gầm sau thường xệ sau một đêm đỗ xe, đèn cảnh báo cân bằng sáng liên tục. Nguyên nhân chủ yếu do bầu hơi thủng hoặc máy nén yếu.

Hệ thống treo khí nén kém bền là lỗi đặc trưng của BMW X5 thế hệ thứ 2. Ảnh: Autoevolution

Thay bầu hơi chính hãng rất đắt, giá lên tới hàng ngàn USD. Vì vậy, nhiều chủ xe chọn chuyển sang phuộc lò xo khoảng 300 USD (8 triệu đồng), đi kèm mô-đun xử lý tín hiệu tránh báo lỗi.

Số lượng cảm biến và mô-đun điều khiển tăng mạnh khiến X5 đời này thường dính các lỗi hệ truyền động, cảm biến ABS, lỗi cân bằng điện tử, dẫn đến chi phí sửa chữa cao. Đây cũng là thế hệ gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng BMW vì độ phức tạp của hệ thống điện.

BMW X5 thế hệ thứ 3 (F15, 2014-2018)

Thế hệ thứ 3 của BMW X5 đánh dấu kỷ nguyên của động cơ tăng áp hoàn toàn để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và hiệu suất nhưng cũng kéo theo rủi ro mới.

Động cơ turbo trên BMW X5 đời thứ 3 bị người dùng phản ánh về lỗi hao dầu. Ảnh: BMW

Ở châu Âu, các bản diesel như xDrive30d và xDrive40d có tỷ lệ hỏng hóc cao hơn trung bình. Trên diễn đàn Bimmerfest, nhiều người chia sẻ xe đột ngột nhả khói trắng dày đặc, mất công suất và chuyển sang chế độ Limp mode. Chuyên trang Autocar từng ghi nhận chi phí thay bộ turbo có thể lên tới 7.000 USD (185 triệu đồng) nếu hư hỏng nặng lan sang các bộ phận khác.

Trên các phiên bản xăng, đặc biệt bản V8 xDrive50i (động cơ N63), lỗi hao dầu ẩn chứa nhiều rủi ro. Thiết kế Hot-V (đặt hai turbo giữa hai hàng xi-lanh) khiến nhiệt độ tăng rất cao, làm các phớt dầu nhanh lão hóa. Một số xưởng dịch vụ BMW cho biết chủ xe phải châm dầu mỗi 2.000-3.000km. Nếu mức tiêu thụ vượt ngưỡng, xe có thể phải đại tu động cơ, chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

BMW X5 thế hệ thứ 4 (G05, 2019-nay)

G05 được xem là phiên bản hoàn thiện nhất, đặc biệt nhờ động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng trứ danh (B58), loại động cơ được Toyota tin dùng cho dòng Supra huyền thoại. Tuy nhiên, xe vẫn tồn tại một số lỗi đáng chú ý.

Lỗi nổi bật nhất trên đời xe BMW X5 thế hệ thứ 4 là vấn đề về hộp số phụ và phần mềm iDrive. Ảnh: BMW Blog

Nổi bật nhất là vấn đề hộp số phụ, bộ phận chịu trách nhiệm truyền lực từ hộp số đến bốn bánh. Một số chủ xe báo tình trạng rung, giật khi tăng tốc ở tốc độ thấp hoặc khi vào cua. Một số khác phản ánh khó cài số lùi.

NHTSA đã ghi nhận các khiếu nại liên quan đến dầu hộp số phụ không đúng chuẩn hoặc lốp mòn lệch gây sai tốc độ quay bánh. BMW đã phải ban hành tài liệu kỹ thuật yêu cầu kiểm tra và thay dầu hộp số phụ. Phần lớn các xe đời này vẫn còn trong thời hạn bảo hành nên vấn đề được xử lý tương đối nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, đời xe này cũng gặp sự cố hệ thống iDrive 7.0 như đôi khi bị treo, màn hình đen hoặc mất kết nối Apple CarPlay. Tuy nhiên, các bản cập nhật OTA gần đây đã khắc phục phần lớn tình trạng này. Lỗi này không ảnh hưởng vận hành nhưng gây khó chịu trong quá trình sử dụng.

Nhìn chung, BMW X5 vẫn là một trong những SUV hạng sang hấp dẫn nhất, đặc biệt khi xét tới thị trường xe cũ với mức giá “dễ thở” hơn nhiều. Vì vậy, việc kiểm tra kỹ trước khi mua, nắm rõ các “bệnh” theo từng đời, bảo dưỡng đúng cách và theo dõi sát tình trạng kỹ thuật là điều kiện then chốt để tận hưởng đúng giá trị mà BMW X5 mang lại.

(Theo CarComplaints/CarSurvey/Bimmerfest)

