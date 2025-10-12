Những buổi chiều, con đường xóm Đình, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên rộn rã tiếng cười. Hai bên đường, hàng hoa mười giờ bung nở rực rỡ. Con đường bê tông phẳng lì hôm nay là thành quả từ sự chung tay của những tấm lòng tự nguyện hiến đất, hiến công, góp phần làm nên diện mạo mới cho vùng quê yên bình.

Khi thôn phát động chủ trương mở rộng tuyến đường từ 2,1m lên 4m, cán bộ thôn cùng Ban Công tác Mặt trận kiên trì tuyên truyền, vận động từng hộ. Những buổi họp dân, loa truyền thanh, tờ rơi… đều hướng về một mục tiêu: vì lợi ích cộng đồng, vì tương lai của chính người dân. Từ sự gương mẫu của đảng viên, phong trào nhanh chóng được hưởng ứng. Hơn 20 hộ dân trong xóm đã tự nguyện hiến hơn 100 m² đất để mở rộng tuyến đường.

Từ Nguyễn Trãi, phong trào hiến đất làm đường lan tỏa ra khắp các vùng quê khác của tỉnh Hưng Yên. Ở xã Mễ Sở – nơi đất có giá trị cao, nhiều hộ vẫn tự nguyện phá tường rào, hiến đất mở đường. Người dân tin rằng, mỗi mét đất hiến đi là thêm một bước đường mở rộng, thêm một cơ hội phát triển.

Những con đường giao thông nông thôn Hưng Yên rộng rãi, sạch đẹp.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh đã có hơn 1,7 triệu mét vuông đất thổ cư, gần 70 ha đất nông nghiệp cùng hơn 1 triệu ngày công được người dân hiến tặng cho các công trình giao thông nông thôn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đặng Thị Chiêm khẳng định, công tác tuyên truyền hiệu quả chính là chìa khóa mở ra sự đồng thuận. Khi người dân hiểu, họ sẵn sàng cống hiến, cùng chính quyền làm nên diện mạo mới cho quê hương.

Những con đường rộng mở, những hàng hoa đua sắc là minh chứng sống động cho thành quả tuyên truyền bền bỉ. Từ tuyên truyền, phong trào hiến đất lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thắp sáng khát vọng xây dựng nông thôn mới Hưng Yên – quê hương đang vươn lên tươi đẹp, văn minh và tràn đầy sức sống.