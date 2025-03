HBO và Cinemax là 2 thương hiệu quen thuộc với khán giả Việt Nam. Ảnh: WBD

"Từ 0 giờ ngày 1/3, kênh HBO sẽ dừng phát sóng trong gói cước HBO Go, áp dụng cho toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương", đây là thông báo xuất hiện khi người dùng truy cập kênh HBO trên một số nền tảng xem truyền hình trực tuyến.

Theo đại diện HBO tại Việt Nam, kênh HBO, Cinemax chỉ dừng đóng gói ở trong gói HBO Go, để đồng nhất với chính sách phân phối của gọi HBO Go trong khu vực. Trong khu vực, từ trước đến giờ HBO không có kênh, chỉ có VOD (dịch vụ cung cấp video theo yêu cầu), chỉ riêng thị trường Việt Nam có kênh trong gói HBO Go.

“Từ 1/3 năm nay, trong gói HBO Go chỉ phân phối VOD, không phân phối kênh nữa. Kênh vẫn sẽ phát sóng trên các hạ tầng truyền hình trả tiền khác như cáp, IPTV,... bình thường. Kênh vẫn phân phối tại Việt Nam bình thường, chỉ là không đóng gói trong HBO nữa”, đại diện HBO cho viết.

HBO và Cinemax là hai kênh truyền hình quốc tế quen thuộc với khán giả Việt Nam, nổi tiếng với những bộ phim điện ảnh bom tấn và loạt phim truyền hình chất lượng cao.

Phổ biến tại Việt Nam từ những năm 2000, HBO nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho người yêu điện ảnh với loạt phim Hollywood đình đám, trong khi Cinemax tập trung vào phim hành động, kinh dị và giật gân.