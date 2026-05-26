Có một thực tế hiện nay, khi một thông tin báo chí vừa được đăng tải, ngay lập tức trên nhiều group, fanpage trên các mạng xã hội đã chia sẻ ngay thông tin nhằm lấy tương tác về cho mình, nhưng không hề xin phép cơ quan báo chí sở hữu bản tin đó, thậm chí không ghi cả nguồn trích dẫn thông tin theo quy định.

Một bản tin báo chí được chia sẻ trên fanpage của mạng xã hội. Ảnh có tính chất minh hoạ

Tuy nhiên, hành vi trên giờ sẽ phải thay đổi, khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Đáng chú ý, tại điều 95 về xử lý vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, theo đó mạng xã hội khi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu, sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mức phạt này cũng được áp dụng cho việc lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí.

Mức phạt 20 đến 30 triệu đồng còn được áp dụng cho một trong các hành vi sau: sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy cho tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm; chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, thông tin ảnh hưởng đến trẻ em đăng tải trên tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung của mình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các cơ quan báo chí không thực hiện thông báo khi thiết lập tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội trong và ngoài nước theo quy định, cũng sẽ bị xử phạt cùng mức phạt này.

Bên cạnh đó, nghị định cũng đưa ra mức xử phạt với các hành vi vi phạm quy định về Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội, Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

Theo đó, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi như không làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội, Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo quy định; sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội đã hết hạn; không thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội khi mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên lớn theo quy định.

Đồng thời, phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với trường hợp cung cấp dịch vụ mạng xã hội nhưng không có Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội, Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội; không thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội, thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội khi nhận chuyển nhượng mạng xã hội.

Với các hình thức vi phạm này, hình phạt bổ sung là bị buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền.