Camera được ngụy trang, tín hiệu dẫn về phòng hiệu trưởng

Các kênh truyền thông địa phương cho biết, vụ việc xảy ra tại Trường Trung học số 138 chuyên Ngoại ngữ phương Tây và phương Đông mang tên “GS. Vasil Zlatarski” ở Sofia - thủ đô và thành phố lớn nhất của Bulgaria.

Các thiết bị quay lén, với số lượng khoảng 40 chiếc, được ngụy trang tinh vi trong các đầu báo khói và cảm biến chuyển động. Camera được lắp trong nhà vệ sinh nữ và phía trên bồn tiểu của khu vệ sinh nam. Cơ quan điều tra đang làm rõ liệu hiệu trưởng có thu thập và lưu trữ các đoạn ghi hình này trong một kho dữ liệu bí mật hay không. Vụ việc đã được khởi tố để phục vụ công tác điều tra ban đầu. Bộ Giáo dục Bulgaria xác nhận nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục khu vực đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng.

Theo Sofia News Agency, phụ huynh bày tỏ sự bàng hoàng và lo lắng. Trước đó, một số dấu hiệu bất thường đã được ghi nhận khi học sinh phát hiện các cảm biến lạ trong nhà vệ sinh và phản ánh với giáo viên. Một phụ huynh cho biết tin đồn về camera đã lan truyền trong học sinh vài ngày trước khi vụ việc bị phanh phui. Người khác gọi đây là “sự xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư cá nhân” và bác bỏ mọi giải thích cho rằng camera được lắp để giám sát kỷ luật. Điều khiến phụ huynh đặc biệt lo ngại là khả năng các hình ảnh nhạy cảm đã bị ghi lại, lưu trữ hoặc phát tán.

Trường Trung học số 138 chuyên Ngoại ngữ phương Tây và phương Đông mang tên “GS. Vasil Zlatarski” ở thủ đô Sofia (Bulgaria). Ảnh: Mạng xã hội X

Ông Alexander Evtimov được bổ nhiệm làm hiệu trưởng vào tháng 2/2024 sau khi trúng tuyển qua một kỳ thi tuyển. Trước đó, ông từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giáo dục Trung học Sofia “Dr. Petar Beron” tại Kostinbrod và Phó giám đốc phụ trách học vụ của Trường Trung học số 133 “Alexander S. Pushkin” ở Sofia. Theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, ông Evtimov khai với cảnh sát rằng việc lắp camera nhằm theo dõi hành vi của học sinh, trong đó có tình trạng hút thuốc trong nhà vệ sinh. Lực lượng chức năng được cho là đã thu giữ khoảng 20 camera siêu nhỏ, tất cả đều được nối dây trực tiếp về phòng làm việc của ông.

Nhà chức trách điều tra vụ xâm phạm quyền riêng tư học sinh

Vụ việc đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ Thị trưởng Sofia, ông Vasil Terziev. Ông khẳng định đây là “sự xâm phạm nghiêm trọng không gian riêng tư và nhân phẩm của trẻ em”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lắp camera bị nghiêm cấm tuyệt đối tại những khu vực cần bảo đảm quyền riêng tư như nhà vệ sinh, khu nghỉ ngơi hay phòng ngủ, theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bulgaria và Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) của Liên minh châu Âu. Chính quyền thành phố dự kiến sẽ áp dụng cơ chế thông báo bắt buộc, yêu cầu các hiệu trưởng báo cáo đầy đủ về hệ thống giám sát hình ảnh trong trường học, bao gồm vị trí lắp đặt và đơn vị chịu trách nhiệm bảo trì.

Các cơ quan chức năng cho biết cuộc điều tra sẽ làm rõ toàn bộ mức độ vi phạm và trách nhiệm hình sự sẽ được xử lý theo quy định pháp luật. Trong khi đó, ông Kliment Hristov, chuyên gia cao cấp của Sở Giáo dục khu vực Sofia, trấn an phụ huynh rằng các biện pháp cần thiết đã được triển khai nhằm duy trì môi trường học tập ổn định, an toàn. Các báo cáo liên quan đến hoạt động dạy và học đã được rà soát, đồng thời quy định quản lý nhà trường cũng được siết chặt để bảo đảm trật tự và an toàn cho học sinh.

Một số phụ huynh cho biết, căng thẳng tại ngôi trường này đã xuất hiện từ khi ông Evtimov nhậm chức, với những bất đồng liên quan đến việc cho thôi việc giáo viên và cách thức giám sát học sinh. Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ Bulgaria dự kiến sẽ sớm cung cấp thông tin chính thức về tiến trình điều tra trong những ngày tới, trong bối cảnh vụ việc tiếp tục gây lo ngại sâu sắc trong dư luận, giới giáo dục và chính quyền địa phương.

Tối 17/12, theo trang Fakti của Bulgaria, Hiệu trưởng Alexander Evtimov khẳng định trước báo giới rằng ông chỉ mới biết về sự tồn tại của các camera trong nhà vệ sinh vào trước đó một ngày và phủ nhận việc mình là người lắp đặt.

Trong khi đó, Cảnh sát Sofia (SDVR) đã công bố thêm các chi tiết liên quan đến cuộc điều tra. Tại buổi họp báo, Giám đốc SDVR – Đại tá Lyubomir Nikolov – cho biết: “Từ máy tính trong phòng làm việc của hiệu trưởng, thông qua một ứng dụng, toàn bộ các đoạn ghi hình đã được chuyển trực tiếp về điện thoại di động của ông ta”.

Hiệu trưởng Evtimov đã kháng cáo quyết định tạm giữ 24 giờ. Dự kiến, Viện Công tố sẽ đề nghị Tòa án quận Sofia áp dụng biện pháp tạm giam dài hạn đối với ông. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân cũng đã được thông báo về vụ việc.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện một hóa đơn từ tháng 10 cho thấy hiệu trưởng đã đứng tên cá nhân và tự chi trả chi phí mua các camera giám sát bí mật.

“Tại nhà riêng của ông Evtimov, chúng tôi thu giữ 11 USB, 3 máy tính xách tay và 3 bộ máy tính để bàn. Trong phòng làm việc chỉ còn một đầu ghi DVR lưu trữ dữ liệu từ camera và một điện thoại di động. Hiện, nội dung các USB đang được kiểm tra”, Đại tá Nikolov cho biết thêm.