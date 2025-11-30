Sự việc khởi nguồn từ một bài viết ẩn danh đăng trên mạng xã hội. Người viết bài nhận là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, đã tham gia chương trình A80 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh) vào dịp 2/9 vừa qua.

Theo người viết, sinh viên các trường khác nhận được 1.600.000 đồng hỗ trợ cho đợt tập luyện này nhưng các sinh viên của trường mình chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt; đồng thời giấy ký nhận không ghi rõ số tiền.

“Khi được hỏi thì phía nhà trường giải thích rằng phần chênh lệch là do ‘chi cho đồ ăn và thuê xe’, nhưng những khoản này bên em cũng giống như các trường khác và sinh viên không được xem bất kỳ bảng kê, đơn giá hay hóa đơn nào. Việc giải thích chỉ nói miệng nên em chưa hiểu rõ”, bài viết nêu.

Người đăng tải nội dung cũng nêu một số thắc mắc: Việc sinh viên ký giấy nhận tiền nhưng không ghi số tiền có đúng quy định không? Vì sao cùng một chương trình mà mức hỗ trợ giữa các trường chênh lệch gần gấp đôi?

Người viết cho hay không có ý chỉ trích nhà trường mà chỉ muốn làm rõ vấn đề vì số tiền hỗ trợ các sinh viên là kinh phí của nhà nước.

Nội dung bài viết phản ánh ẩn danh trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Sự việc được cho là xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Một số sinh viên cũng xác nhận những phản ánh trong bài viết là đúng và nêu thắc mắc tại sao các trường khác chi trả cho sinh viên nhiều hơn trường mình dù đều tập luyện như nhau.

Trao đổi với VietNamNet sáng 30/11, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho hay, trường đang rà soát các công văn, thông tin liên quan để bảo đảm quyền lợi của sinh viên.

Ông Long nhận định, sự việc này xảy ra có thể do thông tin truyền đạt từ thầy cô chủ nhiệm đến sinh viên chưa rõ và đầy đủ, cùng việc giải thích không kịp thời dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc.

“Nhà trường khẳng định không có việc bớt xén tiền của sinh viên và việc này sẽ được giải thích rõ với các em vào chiều Thứ Hai tới (1/12). Sự cố này rất đáng tiếc cho nhà trường và cho hoạt động mà trường đã được vinh dự tham gia. Có thể chính các thầy cô chủ nhiệm cũng nắm thông tin chưa đầy đủ”, ông Long nói.

“Tôi sẽ trực tiếp gặp sinh viên để giải đáp cho các em tất cả các vấn đề có liên quan. Điều quan trọng để các em hiểu những thông tin hiện nay là chưa đầy đủ”, ông Long nói.

Ông Long cho biết trường đã hoàn tất các thủ tục ngân sách theo quy định và việc chi trả được thực hiện theo phương án của nhà trường, chia làm hai đợt.

“Đương nhiên các em sẽ còn được lĩnh thêm tiền, bởi số tiền chi trả hiện nay mới là lần 1. Việc chi trả làm 2 lần, các thầy cô không nói rõ cho sinh viên. Ở lần chi trả thứ hai, các em sẽ được nhận hơn 500.000 đồng nữa. Chưa kể, hiện nay, trên bàn làm việc của tôi, có gần 1.000 giấy chứng nhận nhà trường dự định cấp để ghi nhận, biểu dương công sức tham gia A80 của sinh viên nhưng chưa kịp triển khai. Một ý định ban đầu làm rất tốt là có vinh danh đến từng sinh viên, cuối cùng lại không được thông tin đầy đủ, để rồi trở thành chuyện hiểu lầm không đáng có”, ông Long chia sẻ.

Ông cho biết trường luôn quan tâm sát sao và đánh giá cao những đóng góp của sinh viên vào các hoạt động chung, đồng thời khẳng định bản thân và nhà trường luôn làm việc với tinh thần “tất cả vì sinh viên”.