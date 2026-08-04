Ngày 4/8, nguồn tin của phóng viên VietNamNet xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, về tội Nhận hối lộ.

"Ông Dũng vi phạm từ khi giữ chức vụ bí thư thị xã Việt Yên (cũ)", nguồn tin của VietNamNet thông tin. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về hành vi bị cáo buộc và diễn biến vụ án chưa được cơ quan chức năng công bố.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đ.X

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10 ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan kiểm tra xác định ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Bí thư thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Dũng bị xác định vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Dũng còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan, đơn vị nơi ông công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.

Giám đốc Công ty Việt KTV Vũ Phi Điệp bị Công an Hà Nội khởi tố Chưa ký hợp đồng sử dụng bản quyền âm nhạc, Giám đốc Công ty Việt KTV Vũ Phi Điệp bị cáo buộc chỉ đạo sao chép khoảng 1.500 tác phẩm để tích hợp vào các thiết bị karaoke, thu lợi bất chính.

Khởi tố vụ án nhóm người dùng dao, kiếm hỗn chiến tại quán ăn ở Hà Nội Từ mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến tại một quán ăn ở Hà Nội, khiến một người bị chém trọng thương. Công an đã khởi tố vụ án, làm rõ 14 người liên quan và đang truy bắt các nghi phạm còn lại.