Ngày 2/8, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ tốt nghiệp cho các tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Tại buổi lễ, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng nhà trường, dành nhiều thời gian để nói về những thay đổi mạnh mẽ của thị trường lao động trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ số phát triển với tốc độ chưa từng có.

Theo ông, đây không phải câu chuyện riêng của Việt Nam mà là thách thức chung đối với các trường đại học trên thế giới. Ngay cả những quốc gia có nền giáo dục phát triển như Singapore cũng liên tục công bố các số liệu không mấy lạc quan về cơ hội việc làm của người trẻ.

“Những chương trình đào tạo đơn ngành, kỹ năng không đa dạng, không biết sử dụng AI, không biết ứng dụng công nghệ số, thiếu tư duy chiến lược và kỹ năng thực hành sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu tuyển dụng”, ông nhận định.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh.

Từ thực tế đó, Trường Quản trị và Kinh doanh đã liên tục đổi mới chương trình đào tạo trong nhiều năm qua, lồng ghép kiến thức liên ngành, công nghệ số và ứng dụng AI vào hầu hết học phần.

Theo ông Phi, mục tiêu của nhà trường không chỉ là truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn trang bị cho sinh viên khả năng tư duy ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đưa ra những quyết định phù hợp.

Kết quả khảo sát trước thời điểm tốt nghiệp cho thấy khoảng 99% sinh viên của trường đã có việc làm.

Sinh viên được quyền yêu cầu nhà trường “bảo hành”

Tại buổi lễ, GS.TS Hoàng Đình Phi cũng đưa ra lời cam kết đặc biệt sẽ “bảo hành” chất lượng đào tạo dành cho các tân cử nhân. Nếu sau khi ra trường, doanh nghiệp đánh giá sinh viên chưa đáp ứng được những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong các lĩnh vực như marketing, truyền thông, bán hàng, tài chính, kế toán... nhà trường sẽ đào tạo bổ sung miễn phí, giúp các em có đủ kỹ năng đúng như cam kết chuẩn đầu ra.

“Tất cả các thầy cô ở đây đều sẽ “bảo hành” với học phần mình đã dạy. Các em có thể trực tiếp tới trường bất cứ lúc nào nếu cần được hỗ trợ chuyên môn hoặc cập nhật kiến thức. Hoặc một cách khác, các em có thể gửi email, thầy cô và nhà trường cam kết sẽ trả lời trong vòng 24 giờ.

Thầy cô sẽ là chuyên gia tư vấn, là người bạn đồng hành cùng các em trong những năm đầu xây dựng sự nghiệp”, ông chia sẻ.

Không chỉ được học bổ sung miễn phí khi cần thiết, cựu sinh viên còn có thể tham gia các hội thảo khoa học, hội thảo nghề nghiệp và các hoạt động chuyên môn của trường để cập nhật kiến thức, xu hướng mới.

Trường hợp những sinh viên chưa tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, hiệu trưởng cho hay các em có thể quay lại và nhà trường sẽ đồng hành, giới thiệu việc làm miễn phí.

Ông Phi khẳng định đây không phải là lời hứa suông mà là cam kết hành động của nhà trường trong việc đồng hành lâu dài với người học.