Theo đó, ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có điểm chuẩn là 19,5, ngành Quản trị và An ninh có điểm chuẩn là 19 điểm, ngành Quản trị An ninh phi truyền thống 19 điểm, ngành Marketing và Truyền thông 21,5 điểm, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài 20,5 điểm, ngành Quản trị dịch vụ Khách hàng và Chăm sóc sức khỏe 19 điểm.



Nhà trường lưu ý, điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh cần đạt từ 5 (thang điểm 10) hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt từ 4.5 (hoặc tương đương). Với thí sinh có điểm thi tiếng Anh 4.5-5 thì cần điểm trung bình chung môn tiếng Anh 6 kỳ THPT đạt từ 7.

Ngoài ra, thí sinh trúng tuyển cần đạt mức điểm trúng tuyển, có kết quả sơ tuyển EQ đạt và đặt nguyện vọng vào trường. Riêng thí sinh có HSA không cần sơ tuyển EQ.

Thí sinh trúng tuyển vào Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ nhập học trực tiếp vào ngày 28/8.