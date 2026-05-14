QS là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới, nổi tiếng với hệ thống QS World University Rankings. Khác với các bảng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS Stars tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội.

Trường Quản trị và Kinh doanh được QS đánh giá cao ở nhiều nhóm tiêu chí cốt lõi. Ở tiêu chí Khả năng việc làm và mức độ đáp ứng thị trường lao động (Employability), trường được ghi nhận nhờ khả năng kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn và nhu cầu nhân lực xã hội. Với tiêu chí Chất lượng đào tạo (Teaching), trường triển khai mô hình đào tạo lấy người học làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy.

Nhà trường cũng được đánh giá tích cực ở tiêu chí Thế mạnh chương trình đào tạo (Programme Strength) nhờ xây dựng chương trình theo chuẩn quốc tế gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, công tác quản trị đại học minh bạch, hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững cũng được ghi nhận ở tiêu chí Quản trị tổ chức (Good Governance).

Trường Quản trị và Kinh doanh là trường công lập đầu tiên đạt chứng nhận QS 5 sao. Ảnh: HSB

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng nhà trường cho hay việc đạt QS 5 sao không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, năng lực quản trị đại học của HSB mà còn khẳng định khả năng cạnh tranh quốc tế của mô hình đại học công lập tự chủ tại Việt Nam.

Như vậy, tính đến thời điểm tháng 5/2026, Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đạt chuẩn QS 5 sao, gồm Trường Đại học VinUni, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam và Trường Quản trị và Kinh doanh. Trong đó, Trường Quản trị và Kinh doanh là trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này.