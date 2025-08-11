Xem Video:

Tại Ấn Độ, tình trạng ngập úng sau mưa lớn diễn ra thường xuyên ở nhiều thành phố. Dù biết rủi ro hỏng động cơ hoặc hệ thống điện, nhiều tài xế vẫn liều lái xe qua vùng ngập. Mới đây, một đoạn video gây chú ý ghi lại cảnh chiếc xe SUV sang Mercedes-Benz G63 AMG trị giá khoảng 4,5 crore rupee (tương đương hơn 13 tỷ đồng) bị mắc kẹt trong hầm chui ngập sâu ở khu vực Sector-15, Chandigarh.

Theo clip do Tricity Updates đăng trên Instagram, chiếc SUV hạng sang bị đứng "chết dí" giữa làn nước, dường như sau khi cố vượt qua đoạn sâu nhất của hầm. Đèn LED daylight vẫn sáng, cho thấy hệ thống điện còn hoạt động, và tài xế vẫn ngồi trong xe khi bị kẹt.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)