Trưa 8/12, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM thông tin về vụ việc liên quan đến diễn viên Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt ở Lâm Đồng vì trộm cắp tài sản.

Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển sinh và dữ liệu người học các hệ đào tạo trong nhiều năm, nhà trường khẳng định không có hồ sơ dự thi, trúng tuyển, nhập học hay đang theo học nào tên Nguyễn Lâm Thái (sinh năm 2000, trú tại TPHCM).

Đại diện trường nhận định thông tin Nguyễn Lâm Thái "từng theo học", "từng là sinh viên" gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà trường và tập thể sinh viên, cựu sinh viên.

"Nhà trường luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, ý thức công dân và tuân thủ pháp luật cho người học; các hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cá nhân nào cũng được xem xét trên cơ sở quy định của pháp luật. Chúng tôi tôn trọng và phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu", đại diện trường cho hay.

Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, sáng 6/12, hoa hậu Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) báo bị mất túi xách đựng máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt, thẻ tín dụng và các vật dụng cá nhân khi tham gia sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Sau 13 giờ rà soát hiện trường, trích xuất camera, khoanh vùng nghi phạm, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác định Nguyễn Lâm Thái, 25 tuổi, ngụ TPHCM, là diễn viên tham gia cùng sự kiện, đã lấy trộm.

Tại trụ sở Công an phường Xuân Hương, Thái khai nhận hành vi và giao nộp toàn bộ tài sản. Thông tin gây chú ý trên mạng xã hội vì người này có lý lịch hoạt động nghệ thuật.

Trên Facebook cá nhân gần 70 nghìn lượt theo dõi, Nguyễn Lâm Thái giới thiệu mình là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu, diễn viên tự do.

Người này được biết đến nhờ thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng người nổi tiếng, thường là các hoa hậu, á hậu và các thí sinh thi nhan sắc; cũng như tham gia công việc hậu trường tại một số cuộc thi sắc đẹp.

Mi Lê