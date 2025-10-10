Ngày 10/10, theo nguồn tin của VietNamNet, UBND xã Định Thành (tỉnh Cà Mau) có thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo đối với ông Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

Trường THCS Hồ Thị Kỷ. Ảnh: T.H

Theo kết quả xác minh, từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2025, Trường THCS Hồ Thị Kỷ tổ chức cho thuê căng tin, nhà xe trong khuôn viên trường, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Dũng đã ký hợp đồng cho bà P.T.H.M. (vợ ông, cũng là giáo viên của trường) thuê căng tin. Việc này được xác định là vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, việc ông Lâm Văn Thủ, Chủ tịch Công đoàn trường, ký xác nhận 4 hợp đồng cho thuê căng tin, nhà xe là không đúng chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.

Trong giai đoạn trên, trường thu gần 3 tỷ đồng từ việc cho thuê căng tin, nhà xe và nhận hoa hồng từ các dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh, bảo hiểm tai nạn.

Đoàn kiểm tra xác định, ông Dũng đã chỉ đạo thủ quỹ trường trực tiếp quản lý, không chỉ đạo kế toán đưa vào hệ thống sổ sách của đơn vị để theo dõi, không hạch toán, báo cáo tài chính.

Từ kết quả xác minh trên, đoàn kiểm tra kiến nghị UBND xã xem xét, xử lý trách nhiệm đối với ông Dũng cùng các thuộc cấp, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ hành vi "lập quỹ không đúng quy định" tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ.