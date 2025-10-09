Ngày 9/10, Bộ GD-ĐT có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk báo cáo vụ việc xảy ra tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, Bộ GD-ĐT nhận được phản ánh qua báo chí về việc vào sáng ngày 3/10, một thầy giáo dạy Toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã hành hung một thầy giáo khác ngay tại sân trường.

Theo Bộ GD-ĐT, hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm. Do đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc trên về Bộ, trong đó cần làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện.

Thầy Nguyễn Trúc Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ sau khi bị đồng nghiệp hành hung.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, vào khoảng 7h10 ngày 3/10, tại khu vực sân trường gần phòng bảo vệ, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh và giám sát trật tự theo phân công của Ban Giám hiệu, thầy Nguyễn Trúc Sinh - Bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đã nhắc nhở thầy Đàng Tảng (giáo viên cùng trường) về việc đỗ xe sai vị trí quy định.

Tuy nhiên, thay vì tiếp thu, thầy Đàng Tảng phản ứng dữ dội, dùng lời lẽ đe dọa và hai lần dùng tay bóp mạnh vào cổ thầy Sinh, trước sự chứng kiến của học sinh và nhân viên bảo vệ. Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ nhà trường can ngăn.

Hậu quả, thầy Nguyễn Trúc Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ. Nhà trường đã ghi lại hình ảnh thương tích và gửi kèm theo văn bản báo cáo đến các cơ quan chức năng.

Trong báo cáo, Ban Giám hiệu nhà trường khẳng định, hành vi của thầy Đàng Tảng không chỉ xâm hại thân thể và tinh thần đồng nghiệp mà còn gây sốc tâm lý cho học sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục cần sự an toàn và gương mẫu từ đội ngũ nhà giáo.