Sáng 10/10, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức công bố quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực công nghệ giao thông, hạ tầng tiên tiến, thông minh.

Theo đó, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long tiếp tục là hiệu trưởng của trường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà (phải) trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2025-2030 đối với PGS.TS Nguyễn Hoàng Long.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long cho biết, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải được Bộ GD-ĐT giao điều phối Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực Công nghệ giao thông và Hạ tầng tiên tiến, thông minh - một trong 9 mạng lưới đào tạo xuất sắc về công nghệ 4.0 của cả nước.

Theo ông Long, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình của trường như Tòa nhà đổi mới sáng tạo 15 tầng, nhà chuyên gia, ký túc xá 9 tầng và Trung tâm nghiên cứu giao thông thông minh với tổng mức đầu tư khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

"Nhà trường coi đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất cao mà Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ GD-ĐT đã tin tưởng giao phó", ông bày tỏ.

Ông Long cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp các đơn vị trong mạng lưới xây dựng chương trình đào tạo xuất sắc, tích hợp AI, IoT, dữ liệu lớn, vật liệu mới và năng lượng xanh; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, công bố quốc tế và đầu tư các phòng thí nghiệm, trung tâm sáng tạo mở gắn với thực tiễn.

“Nhà trường mong muốn mạng lưới này sẽ trở thành một không gian mở - nơi các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước cùng chia sẻ dữ liệu, cùng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; nơi các sinh viên tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và tỏa sáng, góp phần xây dựng một Việt Nam thông minh, bền vững và giàu tri thức”, ông Long nói.

Ra mắt mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực công nghệ giao thông và hạ tầng tiên tiến, thông minh.

Ông Long cho hay, với triết lý "Ứng dụng - Thực học - Thực nghiệp", những năm qua, nhà trường xây dựng nhiều chương trình đào tạo gắn với công nghệ hiện đại như hạ tầng giao thông thông minh, trí tuệ nhân tạo, vận hành đường sắt đô thị... Hiện trường có hơn 25.000 người học với hệ thống đào tạo từ tiến sĩ đến đại học và các chương trình liên kết quốc tế.

Trong những năm gần đây, trường cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực như: Vật liệu tiên tiến bền vững, Giao thông thông minh, AI trong giao thông, tính toán kết cấu hiệu năng cao… Nhiều công trình nghiên cứu của trường đã được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc Scopus và Web of Science.