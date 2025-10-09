Đợt rà soát này được thực hiện sau yêu cầu của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc đánh giá tổng thể cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các trường công lập.

Kết quả cho thấy, số lượng phòng học, phòng bộ môn cần sửa chữa chiếm tỷ lệ lớn: Bậc tiểu học có 1.370 phòng, THCS 1.038 phòng, mầm non 845 phòng, với tổng kinh phí dự kiến hơn 616 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 125 trường học xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn. Trong đó mầm non: 40; tiểu học: 53, THCS: 29.

“Nguyên nhân những trường này được xây dựng đã lâu quá niên hạn sử dụng trên 20 năm, xuống cấp nặng nề, việc sửa chữa nhỏ lẻ không mang lại hiệu quả, lãng phí nguồn vốn đầu tư”, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT nhìn nhận.

Bàn ghế Trường Tiểu học Vĩnh Tân hư hỏng được phụ huynh phản ánh. Ảnh: Báo Tiền phong

Cùng với sửa chữa cơ sở vật chất, Sở GD-ĐT đề xuất đầu tư 72 tỷ đồng để mua sắm 28.756 bộ bàn ghế, 5.604 máy vi tính và 2.940 thiết bị nghe nhìn, ưu tiên cho bậc tiểu học và THCS.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu kiến nghị thành phố cấp kinh phí cho các xã, phường, đặc khu chủ động đánh giá, lập phương án sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và tránh tái diễn tình trạng xuống cấp.

Một vấn đề nữa là áp lực 300 phòng học/10.000 dân (từ 3 đến 18 tuổi) trên địa bàn còn nhiều bất cập. Trước sáp với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM đạt 297 phòng và dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ đạt 300 phòng học. Sau sáp nhập tỷ lệ này giảm xuống còn 277 phòng, do khu vực 3 tỉnh Bình Dương chỉ đạt 200 phòng.