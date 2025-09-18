Mặc dù bị ung thư phúc mạc bụng, thường xuyên đi hóa trị, song cô T.T.H, nữ giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (Nghệ An) phải đi biệt phái đến trường cách nhà 35km.

Trao đổi với PV VietNamNet, cô T.T.H cho biết, suốt hai năm qua, cô thường xuyên phải đi hóa trị do mắc phải căn bệnh ung thư phúc mạc bụng. Hiện tại cô đã đi biệt phái ở xã Hữu Kiệm cách nhà 35km theo chủ trương chung.

"Trong thời gian bị bệnh, tôi cũng được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để đi chữa bệnh. Mới đây có chủ trương biệt phái, tôi cũng đã xin ở lại với lý do bệnh tật nhưng không được chấp thuận. Tôi cũng vui vẻ, đồng ý đi biệt phái bởi tôi không muốn làm khó nhà trường vì việc chung", cô H. nói.

Cô H. cũng cho biết, theo quyết định, cô phải đi biệt phái 2 năm và mong muốn được sớm về trường cũ để giảng dạy.

Liên quan đến việc này, ông Lâm Nguyên Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn xác nhận sự việc trên và cho biết, cô H. mắc bệnh ung thư nhưng vẫn nằm trong danh sách cử đi biệt phái theo quyết định của Sở GD-ĐT Nghệ An.

Ông Ngọc cho biết, cô H. bị bệnh là trường hợp đặc biệt, dù đã có 25 năm công tác tại trường nhưng chưa đi biệt phái lần nào.

"Văn bản của Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An sẽ xem xét cho trường hợp thuộc diện mắc bệnh hiểm nghèo, theo tôi hiểu mắc bệnh hiểm nghèo là bị ung thư giai đoạn cuối. Đối với trường hợp cô H. chưa phải mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên vẫn thuộc diện đi biệt phái", ông Ngọc cho hay.

Cũng theo vị hiệu trưởng, 3 lần trước xét đi biệt phái, cô H. đều được miễn. Trong đợt này có thêm 2 cô giáo trong trường cũng mắc bệnh ung thư, nếu miễn cho cô H. thì bắt buộc phải miễn biệt phái cho 2 cô còn lại nên rất khó.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết sẽ kiểm tra, rà soát, yêu cầu nhà trường báo cáo lại trường hợp nêu trên.

Đại diện Sở GD-ĐT khẳng định, trong văn bản hướng dẫn biệt phái giáo viên đã nêu rõ: Các đơn vị có thể chủ động xác định đối tượng ưu tiên chưa phải thực hiện biệt phái, trong đó có giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế là đối tượng ưu tiên số 1.