Tối 18/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị đã nắm được sự việc nữ giáo viên T.T.H. (Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (Nghệ An) mắc bệnh ung thư phúc mạc bụng, thường xuyên đi hóa trị, song phải đi biệt phái đến trường cách nhà 35km.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, sau sự việc, Sở đã yêu cầu Hiệu trưởng báo cáo, giải trình.

"Về trường hợp đi biệt phái, theo luật không quy định những giáo viên bị bệnh là không phải đi biệt phái. Tuy nhiên, giáo viên bị bệnh ốm đau, bệnh tật thì mình phải quan tâm, giáo dục cần mang tính nhân văn", lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An thông tin.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn. Ảnh: Anh Ngọc

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, Sở đang rà soát lại việc thừa thiếu giáo viên ở các trường để trình UBND tỉnh giao biên chế cho đủ, đảm bảo theo quy định.

"Đối với trường hợp cô H, tôi đã chỉ đạo hiệu trưởng nắm bắt lại nguyện vọng của nữ giáo viên, xem xét lại và có thể cô H. không phải đi biệt phái nữa", lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An nói thêm.

Như VietNamNet đã đưa tin, mặc dù bị ung thư phúc mạc bụng, thường xuyên đi hóa trị, song cô T.T.H, nữ giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn phải đi biệt phái đến trường ở xã Hữu Kiệm, cách nhà 35km.

Ông Lâm Nguyên Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn xác nhận sự việc trên và cho biết, cô H. mắc bệnh ung thư nhưng vẫn nằm trong danh sách cử đi biệt phái theo quyết định của Sở GD-ĐT Nghệ An.

Ông Ngọc cho biết, cô H. bị bệnh là trường hợp đặc biệt, dù đã có 25 năm công tác tại trường nhưng chưa đi biệt phái lần nào.

"Văn bản của Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An sẽ xem xét cho trường hợp thuộc diện mắc bệnh hiểm nghèo, theo tôi hiểu mắc bệnh hiểm nghèo là bị ung thư giai đoạn cuối. Đối với trường hợp cô H. chưa phải mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên vẫn thuộc diện đi biệt phái", ông Ngọc cho hay.

Cũng theo vị hiệu trưởng, 3 lần trước xét đi biệt phái, cô H. đều được miễn. Trong đợt này có thêm 2 cô giáo trong trường cũng mắc bệnh ung thư, nếu miễn cho cô H. thì bắt buộc phải miễn biệt phái cho 2 cô còn lại nên rất khó.