Chiều 19/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết đang hoàn tất thủ tục đưa cô T.T.H., giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Càn, người mắc ung thư phúc mạc bụng, trở lại công tác tại trường cũ. Trước đó, dù thường xuyên phải đi hóa trị, cô H. vẫn nằm trong danh sách biệt phái đến điểm trường cách nhà 35 km.

"Sau sự việc, Sở đã chỉ đạo hiệu trưởng báo cáo, giải trình. Hiện nay Sở đã chỉ đạo hiệu trưởng làm văn bản để đưa cô trở về trường cũ công tác, không phải đi biệt phái nữa", lãnh đạo Sở GD-ĐT nói.

Cô T.T.H cho biết, bản thân đã nhận được thông báo để làm thủ tục quay trở lại trường cũ công tác. Tuy nhiên, nữ giáo viên lo lắng sau này tiếp tục bị điều đi biệt phái nên mong muốn ở lại trường để hoàn thành nhiệm vụ.

"Tôi đã đi biệt phái nên mong muốn được ở lại trường hiện tại để hoàn thành nhiệm vụ. Sức khỏe tôi không ổn định, nếu về rồi sau này lại phải đi biệt phái nữa thì rất lo lắng, nên lần này tôi muốn ở lại để yên tâm công tác", cô H. nói.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn. Ảnh: CTV

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: Sở đã quyết định đưa cô quay lại trường cũ công tác. Cô H. cũng không phải lo lắng. Sau này cô không phải đi biệt phái nữa.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cũng cho hay, Sở đã có 2 văn bản hướng dẫn và chỉ đạo để các trường làm đúng quy định liên quan đến biệt phái giáo viên.

Như VietNamNet đã đưa tin, mặc dù bị ung thư phúc mạc bụng, thường xuyên đi hóa trị, song cô T.T.H, nữ giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn phải đi biệt phái đến trường ở xã Hữu Kiệm, cách nhà 35km.

Ông Lâm Nguyên Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn xác nhận sự việc trên và cho biết, cô H. mắc bệnh ung thư nhưng vẫn nằm trong danh sách cử đi biệt phái theo quyết định của Sở GD-ĐT Nghệ An.

Ông Ngọc cho biết, cô H. đã 25 năm công tác tại trường nhưng chưa đi biệt phái lần nào.

"Văn bản của Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An sẽ xem xét cho trường hợp thuộc diện mắc bệnh hiểm nghèo, theo tôi hiểu mắc bệnh hiểm nghèo là bị ung thư giai đoạn cuối. Đối với trường hợp cô H. chưa phải mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên vẫn thuộc diện đi biệt phái", ông Ngọc cho hay.

Cũng theo vị hiệu trưởng, 3 lần trước xét đi biệt phái, cô H. đều được miễn. Trong đợt này có thêm 2 cô giáo trong trường cũng mắc bệnh ung thư, nếu miễn cho cô H. thì bắt buộc phải miễn biệt phái cho 2 cô còn lại nên rất khó.