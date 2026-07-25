Ngày 25/7, ông Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Ảnh: VL

Theo đó, năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh tuyển 350 chỉ tiêu. Trong đó các lớp chuyên Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học và Vật lý mỗi môn tuyển 35 học sinh; riêng lớp chuyên Toán tuyển 70 học sinh.

Đáng chú ý, điểm chuẩn vào lớp chuyên Lịch sử chỉ 15 điểm (tổng điểm 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên Lịch sử tính hệ số 2). Tính trung bình, mỗi thí sinh chỉ cần đạt khoảng 3 điểm/môn là trúng tuyển.

Lý giải về việc điểm số của môn chuyên này, ông Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh cho biết, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên trường tổ chức thi tuyển vào hai lớp chuyên Lịch sử và Địa lý. Toàn bộ công tác tuyển sinh do Sở GD-ĐT Đắk Lắk thực hiện, nhà trường chỉ tham gia tổ chức coi thi.

Theo ông Châu, năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào hai lớp chuyên Lịch sử và Địa lý còn ít, các thí sinh đáp ứng điều kiện và đạt từ điểm chuẩn trở lên đều được trúng tuyển.

“Do năm đầu tuyển sinh 2 môn Lịch sử và Địa lý nên số lượng hồ sơ đăng ký chưa nhiều. Vì vậy xuất hiện một vài trường hợp điểm trúng tuyển thấp hơn kỳ vọng của nhà trường”, ông Châu cho hay.

Không chỉ chuyên Lịch sử, một số lớp chuyên khác cũng có điểm chuẩn ở mức thấp như lớp chuyên Địa lý lấy 18,75 điểm (tương đương khoảng 3,75 điểm/môn); chuyên Tin học lấy 19,65 điểm (khoảng 3,95 điểm/môn).

Trong khi đó, tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, lớp chuyên tiếng Pháp có điểm chuẩn là 19,9 điểm, tương đương 3,98 điểm/môn.

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk xác nhận sự việc trên và cho biết, lớp chuyên tiếng Pháp của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du cùng lớp chuyên Sử của Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh có điểm chuẩn thấp hơn so với các môn khác là do số lượng this sinh đăng ký dự thi ít.

Đặc biệt, đối với hai lớp chuyên Lịch sử và Địa lý tại Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, đây là những lớp chuyên lần đầu được tổ chức nên lượng hồ sơ đăng ký tham gia rất hạn chế, dẫn đến điểm các môn này không được như kỳ vọng.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi tuyển lớp 10 vào 5 trường gồm: Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT N'Trang Lơng, Trường PTDTNT THPT Đam San và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Phú Yên. Các trường THPT công lập còn lại thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển.